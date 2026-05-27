Los talentos del hormigón

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El IES Río Órbigo de Veguellina de Órbigo se ha proclamado ganador de la segunda edición del ‘Gran Concurso del Hormigón’, un reto científico-técnico lanzado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de León (COAAT León). El objetivo de esta iniciativa es acercar la arquitectura técnica al alumnado de bachillerato y revertir la alarmante falta de profesionales que sufre actualmente la provincia.

Un grupo de estudiantes de 1º de Bachillerato del IES de Veguellina logró confeccionar la muestra de hormigón más resistente del campeonato, alcanzando los 31,8 N/mm². El podio provincial lo completaron el IES Vadinia de Cistierna, en segundo lugar con una resistencia de 29,7 N/mm², y el IES Fernando de Castro de Sahagún, con 27,5 N/mm².

Las mediciones se realizaron con precisión científica en los laboratorios de Incosa, utilizando una prensa de ensayo que somete a las muestras a una fuerza de compresión progresiva hasta registrar el punto exacto de rotura. Además del tercer puesto en resistencia, el instituto de Sahagún se coronó campeón en la categoría de creatividad, un galardón dotado con 300 euros y el acceso directo al premio nacional.

El presidente del COAAT León, Miguel Ángel Velasco, hizo entrega de la ‘Probeta de Oro’ al equipo ganador y destacó el nivel de los participantes. «Estamos muy contentos con el trabajo realizado tanto por los alumnos como por los profesores para entender las claves del proceso de elaboración del hormigón: las proporciones de los materiales, la compactación o el curado», remarcó.

Como recompensa, el Colegio costeará al grupo del IES Río Órbigo una visita turístico-cultural a la ciudad de Burgos, que incluirá una jornada en la Escuela Politécnica Superior de Arquitectura Técnica. Además, el centro representará a León en la fase nacional del concurso, donde volverá a fabricar una muestra para competir contra los ganadores del resto de provincias españolas.

A lo largo del mes de abril, más de 300 alumnos y alumnas de bachillerato científico-técnico procedentes de 33 centros educativos de toda la provincia se convirtieron en «fabricantes» de hormigón, utilizando los materiales (cemento, arena y grava) suministrados por el propio Colegio. El trasfondo del concurso es el de paliar una necesidad real del mercado laboral en la provincia, según el colegio.