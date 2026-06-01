Los municipios reivindican su esfuerzo en las ferias para promocionar productos y territorio

“Las ferias suponen escaparate y reivindicación de lo nuestro, de los productos de la tierra y del territorio”. Lo dejó claro Javier Carrera, alcalde de La Bañeza. Y en esa misma línea se manifestaron el alcalde de Pajares de los Oteros, Julio César Fernández, y la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego.

Los tres regidores defendieron la labor de los municipios en la tarea de promocionar los productos de la tierra, fomentar el intercambio comercial y potenciar al productor local y abrirle a un mercado global.

Reclamaron en bloque servicios para los pueblos y para asentar la población e hicieron un llamamiento a otras fórmulas de financiación. Hubo un clamor por las infraestructuras, ferroviarias y viales, y sobre todo por la León-Braganza.

La ferias, dijeron, son una ventana para exponer los productos de León al mundo y para que ese mundo exterior llegue a sus municipios. Y una manera, expusieron, de atraer a los visitantes a degustar los productos donde se producen. Los ayuntamientos, defendieron Carrera, Gallego y Fernández, dan visibilidad a los productos, que es vital para la economía de sus zonas, conectan a los productores locales con los mercados, dinamizando la riqueza y ampliando el área de ventas.

Instaron a la unión - “no vernos como competencia sino buscar la manera de beneficiar a todos los territorios”- y ampliar las posibilidades de negocio.

Destacaron la importancia de sus ferias, la de prieto picudo en Pajares de los Oteros, la Feria Multisectorial en Santa María del Páramo o las múltiples ferias que organiza La Bañeza. E hicieron una invitación a acudir a las ferias para conocer el territorio.

El alcalde de Pajares de los Oteros, Julio César Fernández, reclamó para su municipio la sede del prieto picudo y ayudas para que la inversión que se hace, lo que se invierte, retorne al municipio. Reivindicó la importancia de mostrar el producto en el lugar que es “el epicentro de prieto picudo” y destacó la labor que hace la feria: “Vender el producto a la puerta de casa”.

“El esfuerzo del Ayuntamiento es defender la ganadería, la agricultura y, en nuestro caso la viticultura, que es un tesoro”, dijo Fernández, que destacó además que el 90% del viñedo de Pajares son cepas centenarias “un caso único y excepcional”.

“Queremos mostrar ese valor, que acudan al municipio a conocer, comprar y consumir nuestro producto”, instó.

El alcalde de Pajares pidió más ayuda: “Tenemos un tesoro que prestamos a cambio casi de nada. El beneficio de la feria repercute en toda la comarca, no sólo en el municipio. Pedimos más solidaridad”.

Fernández reclamó servicios para los pueblos para asentar la población. “Queremos financiación”, exigió. Reivindicó además de grandes infraestructuras la descentralización real e instó a convertir este territorio en “rugido del león y de León para que se haga efectivo” además de alabar la labor de las administraciones locales y de su Ayuntamiento de “mostrar al mundo que existimos.

La alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego. Destacó que la Feria Multisectorial es la gran joya del municipio y dijo que “ha sabido aprovechar la transformación del campo y la tecnológica para mostrar la rentabilidad del campo con las nuevas formas de trabajar”.

Sostuvo que no sólo ha consolidado las ventas sino que ha impulsado el comercio online, porque, argumentó, una vez que conoces el producto en el sitio, las ventas a distancia son más fáciles.

Gallego destacó la oportunidad de aprovechar las ferias para mostrar como escaparate otros productos, en el caso de Santa María los productores locales de carne y embutidos y puso en valor otras ferias, como la de la sidra, en apoyo a un productor local -"Del Agüelo"- que compite con productores de Asturias y Galicia y que se celebra el primer fin de semana de agosto. O la famosa alubiada, en la que se sirven 500 raciones con producto local para exponer las bondades de este producto local.

Destacó también la feria de artesanía y la colaboración con Portugal, el hermanamiento comercial con la población de Vilaflor, además de poder mostrar las bondades gastronómicas de la zona.

Las ferias, sostuvo gallego, permiten utilizar otros canales de venta que reportan muchos beneficios al municipio y abren escaparates al mundo.

La alcaldesa de Santa María del Páramo criticó que en los pueblos falte acometer una reforma en materia de financiación que compense el esfuerzo que hacen los ayuntamientos, que reciben subvenciones muy pequeñas que apenas cubren un porcentaje muy pequeño de la organización de las ferias y otras actividades y reclamó servicios públicos “que al final tienen que cubrir las administraciones locales”.

Y, como Fernández y Carrera, reivindicó con urgencia la autovía León-Braganza.

El alcalde de la Bañeza, Javiera Carrera, destacó la tradición comercial de su municipio. “Es nuestro origen y, como se dice en la comarca, los monjes hicieron el mercado y el mercado hizo La Bañeza”.

80 ferias organizan durante todo el año, además del mercado milenario de vísperas de domingo. Carrera destacó que sirven “de dinamización social del territorio y foco de atracción, además de ayudar al comercio de la zona, hostelería, gastronomía”.

Instó a un trabajo en común entre las administraciones, productores e industrias y destacó la labor del Ayuntamiento a la hora de dar visibilidad a los productos autóctonos, que es vital para la economía de la zona.

El alcalde de La Bañeza sostuvo la importancia de atraer a la gente a degustar el producto y también una labor didáctica. “Pagar un poco más por un producto significa que está invirtiendo en su tierra, que genera economía en su tierra”, dijo.

Destacó la tarea de fomentar y dar visibilidad a la industria además de otras acciones. Y puso como ejemplo colaboraciones como la de Paradores .

Carrera instó a dar alternativas al consumidor y al turista que busca un turismo de experiencia destacó la importancia del maridaje de productos.

“Hay que crear la sensación de que viniendo al sur de León, el viajero va a tener posibilidad de vivir nuevas experiencia”, resumió.

Carrera pidió además “no vernos como competencia y buscar la manera de beneficiar a todos los territorios” y destacó que las ferias de La Bañeza atraen a gente de fuera de León, en las últimas ediciones sobre todo de Madrid y Cantabria.

Como dato, dijo que la Feria del Motor y Gran Premio atrajo el año pasado a 300.000 personas. Reivindicó comunicaciones con Portugal para abrir la provincia, exigió un mejor reparto de las inversiones del Gobierno de España y el replanteamiento de la financiación estatal además de instar a una organización pensando en los ciudadanos, en los territorios que lo necesitan y en llegara a todos. Pidió repensar el concepto de país y mirar al Atlántico “como nación si queremos crecer”. Lo hizo tras asegurar que con el conflicto de Irán y el Estrecho de Ormúz, “el tránsito de mercancías puede incluso desplazarse al Atlántico”. Exigió “una administración que llegue al ciudadano, no una administración de folletos que cuando el ciudadanos llega se encuentra con un muro”.

“Unidos somos más fuerte”, concluyó.