La escuela taller mejora los parques de La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Taller Perix X de La Bañeza continúa desarrollando diversas actuaciones de mejora y mantenimiento en distintos espacios públicos de la ciudad. Actualmente, los trabajos se centran en la reparación y restauración de varias áreas de juegos infantiles ubicadas en diferentes parques del municipio. Estas labores las realizan los 12 alumnos de este programa de formación y empleo, que cuenta con una inversión de 370.000 euros. La actuación en los parques es una de las intervenciones previstas dentro de un amplio programa de trabajos que se desarrollará a lo largo de este año, combinando la formación práctica con actuaciones de interés general para la ciudad.

La experiencia de las Escuelas Taller en La Bañeza ha demostrado su utilidad tanto en la formación de los alumnos como en la mejora de las infraestructuras municipales.