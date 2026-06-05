Lactiber sigue su línea ascendente tras facturar más de 162 millones

El director general de Lactiber, durante la presentación de los resultados de 2025.ángelopez

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Lactiber continúa su línea ascendente tras superar los 162 millones de euros de facturación en 2025, lo que apunta a un crecimiento sostenido y a una consolidación industrial en esta compañía leonesa que da empleo a 130 personas de forma directa y a otras 500 de forma indirecta.

Estos fueron algunos de los datos que se expusieron ayer durante la presentación de los resultados del año pasado, una cita que coincidió con la celebración del Día Mundial de la leche, en la que Roberto Robles, director general de Lactiber desgranó algunos detalles del balance de la empresa: más de 157 millones de litros de leche producidos y más de 4,4 millones de euros en inversiones industriales.

Además, hizo hincapié en la importancia de su modelo sostenible, al que apuntan esos más de cuatro millones de euros de inversión y gracias al cual se han conseguido reducir un 40% el consumo de energía térmica, mientras que la merma del consumo de agua supera el 2%.

Parte de esos 4,4 millones de inversión se han destinado también a modernizar las instalaciones y para ello se ha puesto en marcha una nueva línea de procesos, lo que supuso la implementación de unos cinco o seis nuevos puestos de trabajo; además de una ampliación del almacén.

Robles quiso resaltar también el compromiso de Lactiber con el entorno rural leonés y con generar valor económico y social en su área de influencia.

El director general de la compañía recordó que la planta leonesa trabaja desde 1970, aunque no fue hasta 2007 cuando fue adqurida por Covap e Iparlat gracias al crecimiento que estaba experimentando Mercadona. En la actualidad, Lactiber surte a las plantas logísticas de Mercadona en Villadangos del Páramo y Ciempozuelos y Getafe, en Madrid.

Robles añadió que en España se consumen 2,4 millones de leche, de los que la cadena de supermercados de Roig vende un tercio y un 25 por ciento de este último se produce en las instalaciones leonesas.

Un total de 82 ganaderías producen la leche que se industrializa en Lactiber, que fabrica 23 referencias diferentes y varias de ellas como la nata de cocina o las leches infantiles se fabrican de forma íntegra en León.