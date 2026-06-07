Dos empresas llevan al juzgado a la Diputación por no revisar los precios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El PP reclama a la Diputación que «aclare» la denuncia presentada en los juzgados por las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de la red provincial de carreteras por no haberle actualizado los precios desde 2017 hasta la firma del actual contrato, suscrito en 2023.

En un comunicado, los populares detallan que esta «discrepancia» supondría que la institución provincial tenga que abonar la diferencia por el aumento de los precios y los intereses de demora en caso de que la Justicia dé la razón a las empresas adjudicatarias.

Éstas ya habían reclamado esa adecuación de los precios al momento amparándose en el pliego aprobado en 2015 que contempla, a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, una revision de precios «en la parte de obra» y del decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, aprobado por el Gobierno para la revision excepcional de precios en los contratos públicos de obras a raíz de la Guerra de Ucrania.

Esta reclamación, sin embargo, fue rechazada por la Diputación argumentando que el contrato original no contemplaba la revision de precios, aunque en el momento de reclamación estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación de un nuevo acuerdo.

La Diputación adjudicó en el año 2015 un contrato de mantenimiento de las carreteras de la red provincial en dos lotes, correspondientes a la zona occidental y oriental, por un importe de 1,5 millones de euros anuales en cada sector. Este contrato tenía una vigencia de dos años con prórroga máxima de dos años hasta 2019.

Sin embargo, el anterior equipo de gobierno del PSOE y UPL lo prorrogó sucesivamente «sin soporte contractual» durante casi todo el mandato con pagos a través de reconocimiento extrajudicial de crédito y no licitó el nuevo contrato hasta 2021, aunque este primer intento se paralizó porque Ineco no asumió la valoración de las ofertas y tuvo que volver a convocarse el concurso.

Finalmente, el nuevo contrato se adjudicó con un incremento de la dotación de 3 millones de euros anuales para cada sector.