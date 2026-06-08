La Robla se vuelca en el Corpus con la Virgen de Celada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Robla celebró este lunes el último día de sus fiestas del Corpus con una jornada dedicada a la Virgen de Celada. Era el Día de las Raíces Roblanas y para ello se preparó un completo programa festivo que comenzó con la venta de claveles en la parroquia de San Roque antes del comienzo de la procesión hasta la Ermita de Celada. La Asociación Raíces Roblanas fue la encargada de la ofrenda floral en la misa, mientras que al mediodía los protagonistas fueron los juegos infantiles. Otro de los actos clave de la jornada fue el descubrimiento de la placa conmemorativa en honor a Marcos Alonso Fernández. El concierto a cargo de la escuela municipal de música puso el broche final a la jornada.