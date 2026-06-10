La Bañeza se pone de moda

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El Ayuntamiento de La Bañeza presentó este martes la tercera edición de la pasarela La Bañeza es Moda, un evento ya consolidado dentro de la programación de promoción comercial y dinamización económica de la ciudad, que tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio a las 18:30 horas en la Plaza de la Harinera, nueva ubicación elegida para esta edición.

Durante la presentación, el alcalde de La Bañeza destacó que esta iniciativa constituye una muestra más del dinamismo de la ciudad y de su papel de referencia en la provincia de León en ámbitos tan diversos como la cultura, el deporte, la actividad social o la promoción económica. Carrera señaló que esta tercera edición supone la consolidación de un proyecto nacido desde la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico, dirigida por Elena Bailez, y que surgió gracias al impulso y la iniciativa de la profesional de la moda, la bañezana Andrea Marqués. En este sentido, quiso agradecer su compromiso tanto con el sector como con La Bañeza, subrayando que su apuesta por desarrollar este proyecto en su ciudad natal contribuye a proyectar la imagen y el potencial del municipio.

Asimismo, puso en valor el papel del comercio local, destacando la importancia del comercio de proximidad, especializado y con un trato cercano y profesional hacia el cliente.

El alcalde bañezano recordó que este modelo comercial constituye una de las señas de identidad de La Bañeza y defendió la necesidad de seguir apoyándolo frente a los cambios que vive el sector.