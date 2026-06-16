Los apicultores piden ayuda por daños del oso y el avispón

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Ucale-Coag ha solicitado a la Diputación de León la puesta en marcha de un plan de choque provincial para hacer frente a los daños que provocan el oso pardo y la vespa velutina en las explotaciones apícolas de la provincia. La petición fue trasladada este martes durante una reunión mantenida con el presidente de la institución provincial, Gerardo Álvarez Courel, y la diputada de Desarrollo Rural, Irene González López.

La organización agraria expuso la difícil situación que atraviesa el sector apícola leonés, afectado por la caída de los precios de mercado, la competencia de las importaciones y, especialmente, por los ataques de la fauna silvestre y la expansión del avispón asiático. Según Ucale-Coag, los apicultores sufren importantes pérdidas económicas por los daños causados por el oso pardo, mientras que la presencia de la vespa velutina continúa aumentando sin que exista una respuesta eficaz por parte de las administraciones competentes.

Entre las propuestas presentadas figura la creación de una línea de ayudas directas para apicultores profesionales, siguiendo el modelo aplicado por la Diputación de Soria, destinada a financiar materiales de protección y otras medidas preventivas. Asimismo, la organización planteó que las cuadrillas forestales del Plan Montel colaboren en trabajos de desbroce y mantenimiento de los colmenares.

La organización también reclamó que la Diputación promueva una declaración en el Pleno provincial para exigir a la Junta y al Ministerio medidas urgentes.