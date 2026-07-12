«El futuro de los pueblos pasa por la mujer y es fundamental para el desarrollo rural»

Susana García ha investigado durante cinco años el papel de la mujer en el desarrollo del medio rural en León.ÁNGELOPEZ

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Más de cinco años investigando cómo ha contribuido la mujer al desarrollo socioeconómico del medio rural y una conclusión clara: mucho. Es más, el futuro de los pueblos pasa por la mujer.

Es el núcleo de la tesis desarrollada por Susana García, una leonesa de Destriana que cuando acabó la universidad decidió dar un espacio en su vida a su interés por la agroalimentación, Algo que llegó también gracias a su vinculación a la empresa familiar, Imperiales Alonso.

«Crecí viendo la realidad de los pueblos y el papel de la mujer y he conocido de cerca a muchas mujeres empresarias, productoras y emprendedoras cuyo trabajo siempre he valorado y admirado», argumenta.

Durante su etapa como agente de desarrollo local en Luyego, comprendió el papel femenino en el entorno rural de la mano de la entonces alcaldesa, Marisa Rodríguez. Aquella semilla siguió germinando durante el periodo que pasó como profesora asociada en la Universidad de León, donde asistió a varias ponencias sobre el tema. «A partir de unas jornadas de María Jesús Sánchez, tomé la decisión de hacer la tesis y también como resultado de experiencias personales y profesionales en el año 2020», señala Susana García.

Diez comarcas

Una labor de un lustro que ha compaginado con su trabajo, con la docencia y con la vida familiar como madre de dos hijos mientras conocía a fondo algunos rincones de la provincia.

Tuvo que acotar los más de 15.000 kilómetros de superficie para centrarse en las diez comarcas agrarias: Bierzo, Montaña de Luna, Montaña de Riaño, Astorga, Tierras de León, La Cabrera, La Bañeza, El Páramo, Esla-Campos y Sahagún. Un mosaico de territorio que fue estudiando a través de fuentes estadísticas oficiales, con encuestas propias, trabajo de campo, análisis cartográficos y revisiones bibliográficas. A raíz de ellos, se dio cuenta de una realidad: Muchos datos no aparecen disgregados por género, lo que complicó sus planes; mientras que el lado bueno lo puso la Feria de Productos de León, «un escaparate perfecto que agrupa a buen número de industrias agroalimentarias» del que sacó mucha información para su tesis.

En ella queda patente que «las mujeres son un elemento fundamental para el desarrollo socioeconómico porque crean empresas y fijan población, aunque hasta ahora no se las ha tenido tan en cuenta». A ello ha contribuido, entre otras cosas, la puesta en marcha de la titularidad compartida, que «aunque no ha servido para que más mujeres se incorporen al campo, sí ha visibilizado su papel», explica.

Una visibilidad que ha ido creciendo en los últimos años, pero que «es importante reconocer socialmente para colocar a la mujer en el lugar que se merece».