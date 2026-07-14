Un verano para el disfrute máximo en Veguellina

Las piscinas municipales son uno de los lugares de mayor interés cuando llega el verano.DL

Veguellina de Órbigo disfruta del verano. Lo hace con una amplia propuesta de actividades para los meses de julio y agosto que abarcan todas las edades y gustos.

Música, deporte, teatro y literatura tienen su protagonismo, al igual que escenarios como la piscina municipal para hacer menos intenso el calor y más aprovechable cada jornada.

Entre esas apuestas destacan los campamentos urbanos que, como viene siendo costumbre, cuentan con una elevada presencia de alumnos y que en julio y agosto hacen más vibrante esa época para los más pequeños.

La piscina municipal es también otra de las propuestas multitudinarias. Y además refrescante. Para nadar a nivel individual y timar el sol o para iniciarse o mejorar las dotes natatorias a través de los cursillos. Ludopiscina y zumba también encuentran acomodo en una instalación moderna y eficiente.

La literatura también abre de par en par las puertas en esta época estival en la localidad. Lo hace con la XVIII edición del Ciclo Literario 'Poesía a Orillas del Órbigo' y sus cinco capítulos. El primero a cargo de Bernardo Santos ya hizo acto de presencia el pasado 3 de julio, al igual que el segundo con Ventura Ruiz Gómez. El tercero está fijado para el próximo viernes 17 a cargo de JCF Castrillo para afrontar su recta final el 24 de julio con Antonio Carvajal y el 31 con Isabel Llanos.

El cine con todo un erudito coleccionista como Miguel Pérez García 'Trébol' tampoco faltará en el verano. En este caso con dos exposiciones, una de proyectores cinematográficos en el Museo del Cine de Veguellina en julio y agosto y otra con el mismo protagonista y sus 'Proyectos de Museo del Cine' que se inaugurará el 18 de julio.

También tendrán cabida las proyecciones de películas. Al igual que los conciertos de la Banda Municipal 'Sones del Órbigo', el Festival Urbikoa el 1 de agosto o los Conciertos en el Monasterio de Villoria del 14 al 16 de agosto.

El teatro contará también con un apartado sustancial en diferentes representaciones al igual que el deporte.

En este caso con iniciativas y eventos como el Torneo de Street Ball, el Campeonato de Voley Playa o el de Tenis de Mesa. Y sin olvidarse del ajedrez.

Todo para que el verano sea lo más fructífero posible. En tiempo de asueto y descanso el poder disfrutar de iniciativas buenas para el cuerpo y el alma es toda una ventaja para los vecinos y visitantes. Porque en la localidad de Veguellina de Órbigo el verano se disfruta a lo máximo.