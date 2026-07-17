Tras una inversión de 24,7 millones de euros concluyen las obras de modernización de varios túneles en el puerto de Piedrafita

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible finaliza, tras una inversión de 24,7 millones de euros, las obras de mejora y modernización de varios túneles del puerto de Piedrafita. En concreto, las obras han estado focalizadas entre los kilómetros 407 y 464,5 de la autovía A-6 y del túnel de Montefurado en la N-120, entre las provincias de León y Lugo.

Las actuaciones se desarrollaron en los túneles Neira, Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, en la A-6, en la provincia de Lugo; y Trabadelo, La Escrita y Villafranca, en la A-6 en la provincia de León, además del Montefurado, en el kilómetro 476,8 de la carretera N-120 en la provincia de Lugo.

Las obras contaron con una inversión de 24,7 millones de euros, de los cuales 18,3 millones de euros se financian con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los 6,4 millones de euros restantes, destinados a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación, han sido financiados con fondos nacionales.

Nuevos sistemas auxiliares de emergencia

Entre las principales actuaciones ejecutadas destacan: la instalación de nuevos sistemas de ventilación, así como de detección y extracción de humos; la renovación completa de las instalaciones eléctricas y de los sistemas auxiliares de emergencia. Del mismo modo se ha llevado a cabo la construcción de nuevos locales técnicos para albergar los mismos, la colocación de iluminación de emergencia y señalización fotoluminiscente de evacuación. Por otro lado, se han renovado los sistemas de protección contra incendios, que aseguran la capacidad suficiente para garantizar el suministro de agua durante una hora a los servicios de emergencia en caso de incendio.

Asimismo, se han instalado nuevos sistemas de videovigilancia y detección automática de incidencias. Destaca, por su parte la construcción de una nueva galería de emergencia en el túnel de Villafranca y adecuación de las galerías de evacuación existentes mediante modernos sistemas de presurización o implantación de sistemas de recogida de vertidos tóxicos y peligrosos, mediante redes de drenaje separativas y depósitos de contención.

También se han colocado barreras, semáforos y paneles de señalización variable para permitir el cierre seguro de los túneles y gestionar el tráfico en situaciones de emergencia. Esto ha conllevado la modernización de los sistemas de megafonía, mensajería de emergencia por radio, comunicaciones y control remoto de todas las instalaciones.

Por último, se ha establecido en el Centro de Control de Túneles del puerto de Piedrafita un moderno sistema de Control, Supervisión y Adquisición de Datos, que permite la supervisión y gestión en tiempo real de todas las instalaciones.

En cuanto a los túneles de Doncos y San Pedro, se han ejecutado trabajos específicos de proyección de mortero ignífugo sobre los hastiales debido a la presencia de edificaciones en superficie.