Los puntos negros en carreteras en León que ponen en riesgo a los ciclistas

Publicado por David F. Hernández León Creado: Actualizado:

Muchas carreteras en la provincia de León se encuentran en mal estado. De hecho, algunos de esos tramos suponen un riesgo para la seguridad de los ciclistas. Tal es así que hasta el deterioro del asfalto o la gravilla también alcanzan a determinados carriles bici. Uno de los que sigue dando para hablar es el de la carretera de Caboalles en su paso por Lorenzana, puesto que deja entrever unas condiciones deplorables a pesar de su renovación durante el pasado verano de 2025. La hierba aparece sobre el asfalto, lo que genera aún más peligrosidad para los usuarios del carril bici, quienes tienen que sortearla y se pueden chocar contra las protecciones de goma que delimitan el carril de la calzada. Un recurso que se implementa por la seguridad de los ciclistas, en cambio, se convierte en un obstáculo. Estas son las impresiones según la recopilación de quejas realizadas por este periódico entre algunos de los clubes de aficionados al ciclismo en León.

Uno de los puntos negros de las carreteras leonesas para los ciclistas es el carril bici entre Villanueva del Árbol hasta Villaobispo, que presenta continuos desniveles a lo largo de todo su trayecto. A su paso por Robledo por Torio desparece, pero no porque no se haya construido, sino porque parece no existir dado su elevado grado de deterioro. Además, cabe resaltar los múltiples obstáculos en el medio del carril mientras los ciclistas tratan de "circular" por el mismo. Pero lo más grotesco son las salidas que dificultan la transitabilidad cuando los usuarios de bicicletas se topan con resaltos junto a garajes y viviendas. Tampoco se puede omitir la suciedad a lo largo del carril.

Asfalto deteriorado y sin arcénDL

Según los clubes de ciclistas, la comarca de la Sobarriba es la que cuenta con las carreteras que hacen que los ciclistas se vean más perjudicados. De hecho, muchos de ellos señalan que esta zona está mejor para practicar gravel, una modalidad de ciclismo que combina el asfalto con caminos de tierra. Así pues, está más acondicionada para realizar una etapa de montaña que por carretera a consecuencia del mal asfalto. Principalmente, es remarcable el tramo de la carretera LE-5508 que discurre entre Villavente y Villafeliz.

De acuerdo con las mismas fuentes, la CL-626 que pasa cerca de Llombera es una de las carreteras que no está acondicionada para este tipo de ciclismo. La maleza no cesa en propagarse, provocando que se adentre en el asfalto. La inacción por parte de las autoridades competentes incurre en que dicho tramo se asemeje a un "bosque". La N-630 también es una de las carreteras que más dolor de cabeza ocasionan en León. Los múltiples baches, así como los tropiezos repetidos por causa de la gravilla por los arcenes. También las quejas atienden a que cuando circulan por tramos de esta carretera nacional que atraviesa la provincia de León, se topan con socavones, hoyos y badenes, que cuando llueve son lagunas. Así pues, esta vía que comunica Asturias con León pone de manifiesto el abandono de la estructuras de la comunicación que acomete a la provincia leonesa ante la intransitabilidad que denuncian los ciclistas.

Carretera CL-626DL

Las quejas generalizadas por parte de los ciclistas ponen el foco en los arcenes: apenas están adecuados para la circulación en bicicleta, ya que se vuelven intransitables en ciertos tramos, agravando la peligrosidad para la propia integridad de quienes quieren disfrutar de una ruta en bici. Por otro lado, las alcantarillas que poseen rejillas en sentido de la marcha son otra traba, puesto que conllevan una amenaza en el caso de que la rueda de la bicicleta se quedase anclada.

Carril bici de CaboallesDL

La DGT estableció que existen en España alrededor de 4.600 kilómetros de rutas ciclistas seguras y protegidas. Entre las más conocidas está la LE-311 que va desde León hasta Robles de la Valcueva. Otra es la LE-142, un tramo de apenas 10 kilómetros que está comprendido entre Rabanal del Camino hasta Lanjarín, de Astorga en dirección Ponferrada. Por último, la LE-481 que conecta con la ruta ciclista protegida de la LE-315. Este recorrido parte desde San Emiliano hasta la frontera con el Principado de Asturias.