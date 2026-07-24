Ya es oficial: el BOE publica la gran inversión que cambiará el riego en Villadangos y otros seis municipios de León

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La modernización del Canal de Villadangos ha dado un nuevo paso administrativo con la publicación este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la aprobación de los proyectos correspondientes a las fases I y II de una actuación que movilizará más de 57,6 millones de euros y permitirá transformar cerca de 6.000 hectáreas de regadío en la provincia de León.

La publicación llega apenas unos días después de que el Consejo de Ministros autorizara la contratación de ambas fases a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en una de las mayores inversiones recientes destinadas a la modernización de regadíos en la provincia.

La actuación beneficiará a 1.322 regantes de los municipios de Villadangos del Páramo, Chozas de Abajo, Bustillo del Páramo, Santa Marina del Rey, Valdevimbre, Cimanes del Tejar y San Pedro Bercianos.

Los anuncios publicados por el BOE hacen pública la aprobación de los proyectos por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, en unas obras promovidas por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA).

El objetivo es sustituir la actual red de acequias por una infraestructura de riego presurizada y digitalizada que permita a los agricultores regar a demanda, optimizar el consumo de agua y energía y mejorar la gestión de las explotaciones.

Para ello se construirán balsas de regulación, estaciones de bombeo, sistemas de filtrado, redes de tuberías y herramientas de telecontrol y telegestión.

La primera fase contará con una inversión de 27,13 millones de euros y permitirá modernizar 2.954 hectáreas correspondientes a 650 regantes.

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de una balsa de regulación con capacidad para casi 300.000 metros cúbicos, un sistema de filtrado capaz de tratar caudales de hasta 3.100 litros por segundo y una nueva red de distribución presurizada.

Por su parte, la segunda dispondrá de un presupuesto de 30,55 millones de euros para actuar sobre 2.984 hectáreas y beneficiar a 672 agricultores.

El proyecto contempla igualmente una nueva toma en el canal, una balsa de regulación de más de 292.000 metros cúbicos, una estación de bombeo y un sistema de telegestión que permitirá automatizar completamente el riego de las parcelas.

Las dos actuaciones incluyen además la reparación de caminos afectados por las obras, cruces de carreteras y la reposición de acequias para garantizar el servicio durante la ejecución de los trabajos.

Las obras de modernización de esta comunidad de regantes fueron declaradas de interés general del Estado por la Ley 14/2000 y cuentan ya con declaración de impacto ambiental favorable, publicada en el BOE el pasado mes de marzo.

Con esta actuación, el Gobierno persigue adaptar uno de los sistemas de regadío históricos de la provincia a las nuevas exigencias de eficiencia hídrica, sostenibilidad y digitalización, en un contexto marcado por la necesidad de optimizar el uso del agua y reforzar la competitividad de las explotaciones agrarias leonesas.