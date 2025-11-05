Astorga arregla la Bajada del Postigo

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga informa que la Brigada de Obras municipal se encuentra realizando trabajos de mantenimiento y reparación en la Bajada del Postigo. Las labores consisten principalmente en el rejuntado y la correcta colocación de las piedras del empedrado, así como en diversas tareas de conservación y mantenimiento de la pared de piedra que bordea el tramo.

El objetivo de estas actuaciones es preservar el buen estado de la zona y garantizar la seguridad y accesibilidad de los viandantes, al tiempo que se conserva la estética característica de esta emblemática vía, según informa el Ayuntamiento.

Estos trabajos se enmarcan dentro del plan periódico de mantenimiento urbano que lleva a cabo la Brigada de Obras, orientado a mejorar el estado de las calles, plazas y elementos patrimoniales de la ciudad.