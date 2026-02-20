Compromiso del PP para llevar la FP a Astorga

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El PP de León ha propuesto convertir el IES Astúrica Augusta en un «campus» provincial de FP con la implantación de varios ciclos formativos en industria, agroalimentación, logística y turismo a lo que podría sumarse la reforma de la residencia de estudiantes, ubicada en el centro de Cosamai propiedad de la Diputación. Esta propuesta fue anunciada el jueves por la candidata a las Cortes , María José Álvarez, durante la reunión mantenida con los alcaldes y portavoces de la comarca de Astorga y el Órbigo y que forma parte del programa electoral.