Astorga acoge un programa mixto de empleo forestal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha puesto en marcha una nueva iniciativa de inserción laboral en una convocatoria destinada a financiar el Programa Público Mixto de Empleo-Formación. El Ayuntamiento considera el programa como una vía para dotar a los trabajadores de competencias profesionales en un sector con alta demanda de empleo.

Bajo el título «Espacios Verdes Municipales en el término municipal de Astorga», este taller formativo cuenta con una subvención total de 85.934 €. El programa tiene una duración prevista de seis meses, durante los cuales seis trabajadores del municipio recibirán una formación especializada que combina la instrucción teórica con el desempeño de labores prácticas remuneradas.

El itinerario académico se divide en varios módulos técnicos diseñados para ofrecer una capacitación integral. Los alumnos comenzarán con 150 horas dedicadas a la instalación de jardines y zonas verdes, seguidas de un bloque de 120 horas centrado en el mantenimiento y mejora de elementos vegetales. Asimismo, el programa incluye un módulo específico de 120 horas sobre control de plagas, enfermedades y malas hierbas, esencial para la gestión fitosanitaria de los entornos urbanos.

Para consolidar los conocimientos adquiridos, el programa culminará con 80 horas de prácticas profesionales. Estas labores de campo se llevarán a cabo directamente en las zonas ajardinadas y áreas verdes dependientes del Ayuntamiento de Astorga, permitiendo a los alumnos aplicar sus destrezas en un entorno real de trabajo.

Finalmente, esta iniciativa tendrá un impacto directo en el patrimonio natural del municipio. El Ayuntamiento pretende aprovechar el programa para avanzar en el adecentamiento del Anillo Verde, especialmente en la ribera del río Jerga y el entorno del nevero. Además, se intervendrá en el área de descanso de Valdeviejas, donde se instalará mobiliario urbano para mejorar estas zonas de esparcimiento y asegurar el disfrute de los ciudadanos.