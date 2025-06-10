Los trabajadores de Azucarera llevan su protesta a las puertas de las Cortes

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

Más de un centenar de trabajadores de todos los centros de Azucarera de la Comunidad reivindicaron este martes ante las Cortes de Castilla y León el «rechazo absoluto» del cierre de la planta de La Bañeza , así como el planteamiento de despidos en otras instalaciones del grupo.

«Es totalmente injusto. La actividad tiene que continuar y venimos aquí a que nos reciba el presidente de la Junta, que a media hora de empezar el pleno aún no sabemos ni siquiera si nos va a recibir», lamentó el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT-Fica León, René Rodríguez.

Mañueco vuelve a reunirse con el comité de empresa El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido esta tarde un nuevo encuentro con los representantes de los trabajadores de Azucarera. Una reunión en la que han participado miembros del Comité de Empresa de la planta de La Bañeza, las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Leticia García y María González, respectivamente, y en la que el presidente ha trasladado una vez más el compromiso del Ejecutivo autonómico con el mantenimiento del empleo y la defensa del sector remolachero en la Comunidad.

Igualmente, sostuvo que «ha habido ninguna novedad» desde que se conoció la noticia y alertó de que «fuera de la provincia de León» todos «los partidos políticos y administraciones «están demasiado relajados». «Es más que un problema, me preocupa bastante», apuntó Rodríguez, quien ensalzó que hoy estaban presentes trabajadores del todos los centros de trabajo de la Comunidad».

Minutos antes de iniciarse el Pleno de este martes salieron a saludar a los trabajadores algunos procuradores socialistas, como la portavoz del Grupo, Patricia Gómez, la viceportavoz, Nuria Rubio, así como Pedro González, Javier Campos y Virginia Jiménez.

Mañueco explicó en su primera intervención en el Pleno que acudió a la Conferencia de Presidencias a pedir al Gobierno que no acepte el Ere de Azucarera y respaldo a los trabajadores.

Por su parte, la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, avanzó que este viernes se reunirá la Fundación Anclaje para abordar la crisis en la planta de La Bañeza y pidió a UPL, que acusó a la Junta de «estar inactivos y con falta de empatía», unidad para mantener la actividad y cambiar el ERE por un Erte.

«La decisión última está en manos de la empresa, pero se hará todo lo que esté en nuestras manos» para mantener la actividad y apoyar a los trabajadores, afirmó Leticia García en su respuesta en el pleno de las Cortes a la procuradora de UPL, Alicia Gallego, que apeló a las competencias autonómicas y pidió «arremangarse y no solo hacerse publirreportajes». La parlamentaria leonesista reclamó medidas reales, y criticó la inacción de la Junta .

La consejera de Industria defendió que la Junta ha trabajado y trabaja para poder revertir la situación en la que diferenció la actividad del sector, que ha contado con ayudas de la Junta al cultivo de la remolacha, y la de los trabajadores de la planta de La Bañeza, para lo que se mantienen contactos con la empresa y el comité de empresa.

Apeló a la unidad de todos, también del Gobierno que se tiene que pronunciar sobre el ERE al afectar a cinco comunidades la decisión de Azucarera, con la que recordó que se reunió Fernández Mañueco para pedir una alternativa que tendría el apoyo de la Junta.

La consejera manifestó que ha hablado con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que expuso el Mecanismo RED (Reducción de Jornada y Suspensión de Contratos),en una herramienta de flexibilidad que no vio mal Leticia García.

Por otra parte, pidió a Gallego que la oposición tiene una responsabilidad que no es solo «culpar» a la Junta de la situación e insistió en la unidad política y social. «La unidad no es tan difícil», remató García. Gallego demandó ayudas directas como se ha dado a otras empresas, pidió propuestas «más serias» que pasar de un ERE a un ERTE, subrayó que se están dando permisos administrativos para molturar remolacha y refinar en Miranda y desechó el Mecanismo Red.