Jornada en La Bañeza sobre el cooperativismo en el mundo rural

El próximo 1 de octubre, el Salón de Actos de Tierras Bañezanas acogerá, en el marco de las Antenas de Innovación Territorial de la UNED, la iniciativa “Café Cooperativo. Conversaciones que emprenden”, un encuentro que busca dar visibilidad al cooperativismo como motor de desarrollo y oportunidad en el ámbito rural.

La actividad, convocada desde el Aula Virtual de la UNED de La Bañeza, cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Federación de Cooperativas de Castilla y León (Fecocyl) y el Ayuntamiento de La Bañeza, que refuerzan así su compromiso con el impulso del emprendimiento colectivo y la transformación económica en el territorio.

El acto se desarrollará entre las 18:00 y las 20:00 horas y podrá seguirse tanto de manera presencial como en modalidad online. Su objetivo es crear un espacio para conversar, compartir y descubrir las oportunidades del cooperativismo, a través de la experiencia de quienes lo viven en primera persona.

En este sentido, se contará con el testimonio de César Pan, presidente de la cooperativa Prodeleco, ejemplo de éxito en el ámbito agroalimentario y referente en el tejido empresarial de la comarca.

El encuentro se enmarca en el Año Internacional de las Cooperativas y pretende incidir de manera especial en el sector agrario y en la transformación de productos, aprovechando el potencial del campo bañezano para la creación de industria y valor añadido en el medio rural.