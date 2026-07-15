Cistierna ejecutará un gran aparcamiento de unas 40 plazas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cistierna emplaza a todos los propietarios de parcelas comprendidas en la Unidad de Actuación AU-2 que estén interesados en enajenar sus terrenos al Ayuntamiento de Cistierna para que presenten un escrito en el Registro General del Ayuntamiento, manifestando su voluntad de vender el inmueble de su propiedad. El plazo para la presentación de los escritos finalizará el día 31 de agosto de 2026 y la adquisición de estos terrenos tiene por finalidad llevar a cabo la construcción de un área de aparcamiento público en una extensión de 3.957 m² con una estimación de unas 46 plazas de aparcamiento con una superficie mínima de 10 m² por plaza. Además, se hace necesaria la ejecución de un vial de nueve metros de anchura para la conexión de las calles Carmen y Merced hacia la prolongación de la calle Batalla Lepanto, en la que ya se ha dejado el entronque. Este vial tendrá una longitud de 174 metros y supone una superficie de vial 1.566 m².

Las adquisiciones que, en su caso, se formalicen se efectuarán conforme a la valoración que resulte del informe emitido por los servicios técnicos municipales y previa tramitación del correspondiente expediente administrativo. Los precios unitarios son: suelo urbano no consolidado 6,82 €/m², sistema viario 0,70?€/m² y suelo rústico común 0,85 €/m². La valoración conjunta de las parcelas supone una inversión de 65.703,73 €. Esta unidad de actuación cuenta con una superficie aproximada de 7.509 m² afectando total o parcialmente a catorce parcelas.