Santa María del Páramo busca viviendas para el programa Repuebla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Santa María del Páramo mantuvo el pasado día 5 una reunión de trabajo con la técnica de territorio del proyecto Repuebla León Sostenible, iniciativa promovida por la Diputación de León, con el objetivo de coordinar esfuerzos y definir estrategias conjuntas que faciliten la llegada de nuevas familias al municipio. Durante el encuentro se analizó el principal reto al que se enfrenta actualmente el proceso de repoblación: la escasez de viviendas en régimen de alquiler, un factor clave para avanzar en la fijación de población, según señala el Ayuntamiento, que ha anunciado que se celebrarán charlas-coloquio abiertas a todos los agentes implicados, entre ellos propietarios de viviendas, empresas locales, negocios en proceso de relevo generacional, vecinos interesados y representantes políticos de la comarca.

Estas sesiones informativas servirán también para explicar el proceso de selección de las familias participantes en el proyecto Repuebla León Sostenible que contempla criterios como ser familias funcionales y motivadas, disposición para incorporarse al mercado laboral, contar con ahorros para el proceso de cambio, sin antecedentes penales y haber realizado una visita previa al territorio antes de su instalación definitiva.

Con esta iniciativa el Ayuntamiento de Santa María del Páramo reafirma su compromiso con el desarrollo rural sostenible, la atracción de nueva población y el fortalecimiento del futuro social y económico del municipio.