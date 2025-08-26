Toros de primera en Valencia de Don Juan
Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo componen la terna para el 14 de septiembre con reses de Núñez del Cuvillo y Montalvo
)Valencia de Don Juan cerrará el centenario de su plaza de toros con una corrida de primera. Los diestros Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo compondrán la terna de matadores que se enfrentarán a reses de Núñez del Cuvillo y Montalbo.
Será el 14 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales de la localidad, a las cinco y media de la tarde.
El festejo pone a Valencia de Don Juan en lo más alto de orbe taurino, al contar con tres de las figuras más en forma del escalafón y dos de las ganaderías con más garantías del campo bravo español.
La corrida fue presentada este mediodía con la presencia del alcalde, José Jiménez, y el representante de las empresas organizadoras (blackbullte y República Toro), Edgar Zúñiga.
En los próximos días se darán a conocer los precios de las entradas y los canales de venta.