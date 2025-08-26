Toros de primera en Valencia de Don Juan

Un momento de la presentación de la corrida de toros.MEDINA

)Valencia de Don Juan cerrará el centenario de su plaza de toros con una corrida de primera. Los diestros Sebastián Castella, Borja Jiménez y Tomás Rufo compondrán la terna de matadores que se enfrentarán a reses de Núñez del Cuvillo y Montalbo.

Será el 14 de septiembre, en el marco de las fiestas patronales de la localidad, a las cinco y media de la tarde.

El festejo pone a Valencia de Don Juan en lo más alto de orbe taurino, al contar con tres de las figuras más en forma del escalafón y dos de las ganaderías con más garantías del campo bravo español.

La corrida fue presentada este mediodía con la presencia del alcalde, José Jiménez, y el representante de las empresas organizadoras (blackbullte y República Toro), Edgar Zúñiga.

En los próximos días se darán a conocer los precios de las entradas y los canales de venta.