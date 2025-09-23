Así será el dispositivo especial de seguridad para las fiestas de San Froilán 2025: León moviliza a toda su policía

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La programación de San Froilán llenará las calles de la ciudad de León con miles de personas para celebrar las fiestas más tradicionales de la capital leonesa.

Dada la gran afluencia de asistentes prevista para los actos programados, este martes el Ayuntamiento de León ha acogido la Junta Local de Seguridad cuyo objetivo es facilitar la coordinación y cooperación entre las administraciones y los cuerpos de seguridad del Estado. Entre todos ellos han planificado un dispositivo especial de prevención y seguridad para que cada evento transcurra con normalidad.

La reunión ha estado copresidida por el alcalde de León, José Antonio Diez, y el subdelegado del Gobierno en la provincia de León, Héctor Alaiz Moretón. Asimismo, han estado representados la Policía Local del Ayuntamiento de León, los cuerpos de seguridad, Protección Civil y la Junta de Castilla y León. “Es esencial trabajar de forma coordinada con todos los cuerpos de seguridad y reforzar la presencia y vigilancia de la Policía Local del Ayuntamiento de León para que todo transcurra con normalidad”, ha incidido José Antonio Diez, quien, además, ha agradecido la predisposición de los asistentes al encuentro para que así sea. “El respeto, la responsabilidad y el buen ambiente volverán a ser protagonistas en las fiestas de San Froilán de este año”, ha destacado el regidor de la capital leonesa.

Durante los días festivos, la Policía Local del Ayuntamiento de León movilizará a la totalidad de sus efectivos. El dispositivo especial de control y vigilancia se desarrollará entre el 25 de septiembre y el 6 de octubre con patrullas a pie en el casco histórico de la ciudad, con especial presencia en aquellos actos que se prevén más multitudinarios como será el de Las Cantaderas del domingo 28 de septiembre, jornada en la que además transcurre por la ciudad el desfile de pendones concejiles de León y de carros engalanados. Además, han establecido otros operativos especiales como el previsto para la noche del espectáculo de drones que se celebrará en Eras de Renueva (4 de octubre) o los conciertos del Proyecto Península en la plaza Mayor (del 2 al 6 de octubre).

Dentro de todo el despliegue previsto cabe destacar que la Policía Local del Ayuntamiento de León reforzará los accesos a la ciudad mediante controles de alcohol y drogas, con el objetivo de prevenir incidentes, en colaboración con el subsector de Tráfico de la Guardia Civil de León.