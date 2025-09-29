Fiestas de San Froilán 2025: premiados del concurso de carros engalanados de San Froilán 2025
León vuelve a reivindicar sus tradiciones en uno de sus días más especiales del año
Estos son los premios otorgados a los mejores carros engalanados y pendones de San Froilán 2025.
- Primer premio al carro que mejor se ajusta a la tradición y costumbres. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Grupo de Coros y Danzas el Hilandón. Carro nº 13.
- Primer premio al carro con mejor elaboración, lucidez y vistosidad. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera. Carro nº 5.
- 2º premio. 400 euros. Vacuno. María Carmelita Aller Romero. Carro nº 9.
- 3º premio. 270 euros. Vacuno. Eva María Barrientos Bernardo. Carro nº 11.
- 4º premio. 190 euros. Burros. Virgilio Rey Moratil. Carro nº 4.
- 5º premio. 120 euros. Burros. Donato Liébana González. Carro nº 7.
- 6º premio. 80 euros. Vacuno. Asociación Cultural Ultreia de Villadangos. Carro nº 10.
- 7º premio. 60 euros. Caballos. Asociación Amigos del Transporte Terrestre. Carro nº 3.
- 8º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Surcos del Órbigo. Carro nº 14.
- 9º premio. 60 euros. Vacuno. Grupo de Danzas San Pedro del Castro. Carro nº 4.
- 10º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Aguzo. Carro nº 6.
- Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de vacas. Carro nº 11. Eva María Barrientos Bernardo.
- Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de bueyes. Carro nº 7. Asociación Carros a La Virgen.
- Premio especial de 500 euros al mejor tiro de caballos. Carro nº 2. Santos Fernández Martínez.
- Premio especial de 330 euros al mejor ejemplar de burro. Carro nº 2. Miguel Ángel Gutiérrez Lorenzana.
- Premio de 400 euros a la mejor pareja perteneciente a una explotación ganadera de León. Carro nº 9. Mª Carmelita Aller Romero.
Premiados del concurso del desfile de Pendones Concejiles de San Froilán 2025
- 250 euros en la categoría de mejor exhibición y manejo de pendones: Toral del Fondo.
- 250 euros en la categoría de mejor indumentaria de los acompañantes del pendón: Adrados de Ordás.