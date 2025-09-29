Diario de León

Fiestas de San Froilán 2025: premiados del concurso de carros engalanados de San Froilán 2025

León vuelve a reivindicar sus tradiciones en uno de sus días más especiales del año

Concurso y desfile de carros engalanados por San Froilán.

Concurso y desfile de carros engalanados por San Froilán.

Estos son los premios otorgados a los mejores carros engalanados y pendones de San Froilán 2025.

  • Primer premio al carro que mejor se ajusta a la tradición y costumbres. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Grupo de Coros y Danzas el Hilandón. Carro nº 13.
  • Primer premio al carro con mejor elaboración, lucidez y vistosidad. 650 euros. Vacuno. Asociación Cultural Guirrios y Madamas de Llamas de la Ribera. Carro nº 5.
  • 2º premio. 400 euros. Vacuno. María Carmelita Aller Romero. Carro nº 9.
  • 3º premio. 270 euros. Vacuno. Eva María Barrientos Bernardo. Carro nº 11.
  • 4º premio. 190 euros. Burros. Virgilio Rey Moratil. Carro nº 4.
  • 5º premio. 120 euros. Burros. Donato Liébana González. Carro nº 7.
  • 6º premio. 80 euros. Vacuno. Asociación Cultural Ultreia de Villadangos. Carro nº 10.
  • 7º premio. 60 euros. Caballos. Asociación Amigos del Transporte Terrestre. Carro nº 3.
  • 8º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Surcos del Órbigo. Carro nº 14.
  • 9º premio. 60 euros. Vacuno. Grupo de Danzas San Pedro del Castro. Carro nº 4.
  • 10º premio. 60 euros. Vacuno. Asociación Cultural Aguzo. Carro nº 6.
  • Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de vacas. Carro nº 11. Eva María Barrientos Bernardo.
  • Premio especial de 800 euros a la mejor pareja de bueyes. Carro nº 7. Asociación Carros a La Virgen.
  • Premio especial de 500 euros al mejor tiro de caballos. Carro nº 2. Santos Fernández Martínez.
  • Premio especial de 330 euros al mejor ejemplar de burro. Carro nº 2. Miguel Ángel Gutiérrez Lorenzana.
  • Premio de 400 euros a la mejor pareja perteneciente a una explotación ganadera de León. Carro nº 9. Mª Carmelita Aller Romero.

Premiados del concurso del desfile de Pendones Concejiles de San Froilán 2025

  • 250 euros en la categoría de mejor exhibición y manejo de pendones: Toral del Fondo.
  • 250 euros en la categoría de mejor indumentaria de los acompañantes del pendón: Adrados de Ordás.
