La8 León presenta la programación de Semana Santa

La8 León ha presentado la programación de Semana Santa en las instalaciones que esta televisión tiene en la Avenida Reyes Leoneses de la capital leonesa. El acto contó con la presencia de alcaldes de diferentes localidades de la provincia, el obispo de León y representantes del obispado de Astorga, asi como representantes de la Junta Mayor de la Semana Santa de León y de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga.

Para este año, La8 León ha diseñado un completo programa de retransmisiones en directo, programas especiales, entrevistas, tertulias o conciertos musicales propios de estas fechas de pasión.

La programación dará comienzo este sábado 16 de marzo con la retransmisión en directo a las siete de la tarde de la Procesión Extraordinaria del 350 Aniversario de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde Astorga. A continuación, se retransmitirá el pregón de la Semana Santa de León desde el auditorio conducido por la presentadora de La8 León Patricia Aláez. Ya en la semana de pasión La8 León emitirá en directo la misa del Viernes de Dolores desde la Iglesia del Mercado y la procesión de La Dolorosa. El Domingo de Ramos, la procesión y bendición de Las Palmas desde Astorga, el Lunes Santo la procesión de La Pasión y del Rosario de Pasión y el Martes Santo desde Astorga, de nuevo, la procesión del Viacrucis. El Miercoles Santo La8 León se trasladará hasta La Bañeza para emitir por la mañana la procesión del Santo Potajero y por la noche la procesión del Silencio, en León se retransmitirá la procesión de la Virgen de la Amargura. El Jueves Santo La8 León realizará un gran esfuerzo técnico con la emisión, por la mañana, de la procesión de Las Bienaventuranzas, por la tarde, la procesión de La Sagrada Cena y por la noche la Ronda de Jesús Nazareno. El Viernes Santo la procesión de Los Pasos desde las ocho de la mañana y, como colofón a estas retransmisiones en directo, el Domingo de Resurrección la procesión del Encuentro.

El programa Papones dará cobertura a todas las cofradías y hermandades de la ciudad de León y a numerosas localidades de la provincia, como Astorga, La Bañeza, Sahagún, Santa María del Páramo, Villamañán, Olleros de Sabero, Santa Marina del Rey, Valencia de Don Juan o San Andrés del Rabanedo entre otras. En el capítulo gastronómico, La8 León emitirá la XII Edición de la Feria de la Limonada y de la Tapa con nueve programas especiales donde diferentes establecimientos presentarán sus mejores tapas y su limonada. En el programa AnalizaLe se desgranarán diferentes momentos de la semana de pasión de la provincia y de la ciudad de León. Tertulias, entrevistas y conciertos de Semana Santa completan la variada programación que La8 León ha preparado para este año.

De la mano de la Junta Mayor de Semana Santa de León, La8 León, ha presentado el “Decálodo del Buen Papón”, una serie de consejos para que los ciudanos amantes y no tan amantes de la Semana Santa disfruten de las procesiones y cortejos sin interferir en los mismos. Entre estas recomendaciones destancan tres: silencio al paso de las procesiones, no cruzar entre el cortejo procesional y no interferir en el mismo con la realización de fotografias o videos. Estos consejos se presentan en modo de señal indicativa para una mejor intepretación de los mismos.

Son ya treinta y cuatro las semanas santas que Televisión de León viene llevando hasta los hogares de todos los leoneses para mostrar los mejores momentos de la pasión leonesa. Un despliegue de más de una treintena de profesionales que darán cobertura a todos y cada uno de los actos que se produzcan en las calles de León y de la provincia durante los días de pasión.