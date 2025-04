Los presos del Perdón en León: "Hemos cometido un error pero queremos reinsertarnos"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La religión católica también tiene una ley de segunda oportunidad. Se llama perdón. Es lo que van a escenificar esta tarde 16 reclusos, en diferentes grados, correspondientes a la penitenciaría de León, que se sumarán a la procesión del Santo Cristo del Perdón para redimir sus penas.

El maliense Kone puso la nota más emotiva: “Caritas me ha dado la vida, yo no sabía que esto era así y estoy muy agradecido de que me den esta oportunidad. Estoy muy ilusionado de pujar hasta donde llegue”.

Juan Antonio es un recluso sevillano, “muy contento de estar aquí. Me he contagiado del espíritu cofrade de aquí de León porque vengo de Sevilla que tiene mucha televisión “.

Claudia es una cubana que viene de Ferrol “y he hecho una promesa muy grande que quiero cumplir esta tarde. Va a ser mucha emoción, porque llevo llorando ya tres días. Soy muy devota. Tengo vista esta tradición solo por la tele pero es una oportunidad que no voy a desaprovechar. Queremos demostrar que hemos cometido un error pero que la sociedad nos puede perdonar porque nos vamos a reinsertar”.

Adán es un gallego “muy agradecido de la oportunidad que me da Cáritas y lo hago como un acto de fe “. Ana es gallega “ y vengo a participar de la cofradía porque cometí un error en mi vida del que me arrepiento, pero esto va a ser algo muy emotivo. Espero que me cambie la vida el Cristo del Perdón”.

Francisco es de Barcelona “ donde hay menos tradición de Semana Santa que aquí “, pero “yo he decidido dar este paso por Cáritas”.

El obispo de León, Luis Ángel de Las Heras habló de un gesto especial “en este año jubilar, que esperemos que se redondee con el indulto de una persona para León y para todo el mundo. Necesitamos muchos signos de esperanza, necesitamos perdón y necesitamos saber perdonar, porque es un signo de esperanza”.

Aurora Baza, responsable de Cáritas, destacó la importancia del momento que se va a vivir hoy: “No solo apoyamos a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias. Este año son cinco mujeres las que van a pujar, siete reclusos son de segundo grado, cuatro son mujeres que están en régimen de semi libertad, hay otros dos hombres en la misma condición y una persona que ella dispone de libertad pero que quiere colaborar como voluntaria”.