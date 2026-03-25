El Gobierno concede dos indultos en León y Ponferrada esta Semana Santa

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Justicia, ha dado luz verde a la medida de gracia para seis reclusos en toda España, de los cuales dos están vinculados a la provincia de León. Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), las beneficiarias son dos mujeres cuyos expedientes contaban con los informes favorables del tribunal sentenciador y la Fiscalía, permitiendo así su liberación en el marco de las tradiciones penitenciales de la Pasión leonesa y berciana.

En el caso de la capital, la medida afecta a M.J.B., quien fue condenada por la Audiencia Provincial de León en diciembre de 2020 por delitos de estafa y falsedad documental cometidos entre los años 2010 y 2017. El Ejecutivo ha perdonado las penas privativas de libertad que tenía pendientes de cumplimiento tras valorar sus circunstancias personales, aunque el indulto queda condicionado a que la beneficiaria no vuelva a cometer un delito doloso en un plazo de cuatro años. Esta liberación se formalizará durante el tradicional acto del "Locus Appellationis" que organiza la Cofradía del Santo Cristo del Perdón cada Martes Santo frente a la Catedral.

Por su parte, Ponferrada también vivirá un acto de perdón este Jueves Santo con la liberación de una segunda interna, N.D.E., condenada como autora de un delito de tráfico de drogas a la pena de dos años de prisión por hechos cometidos en los años 2016 y 2017. Se la ha concedido el indulto a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años. En Ponferrada, la tradición del indulto está ligada a la participación de la Hermandad de Jesús Nazareno y al denominado “acto del perdón”, en el que el reo es excarcelado y se incorpora a la comitiva procesional.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz Moretón, ha destacado la coordinación constante con el Ministerio de Justicia y las cofradías implicadas para que estas resoluciones administrativas llegaran a tiempo para los desfiles procesionales. Los indultos en la provincia forman parte de una serie de medidas de gracia a condenados por delitos contra la salud pública y lesiones en las provincias de Granada, Asturias, Zaragoza y Málaga.