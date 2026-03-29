León celebra la entrada de Cristo en Jerusalén

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La de este domingo es una celebración religiosa en la que la mayoría de las confesiones del cristianismo conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, que abre la Semana Santa. Es una fiesta cristiana movible que cae el domingo antes de Pascua, es decir, el sexto domingo de Cuaresma. Se conmemora la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, un evento mencionado en cada uno de los cuatro evangelios canónicos. El Domingo de Ramos marca el primer día de la Semana Santa. Para el cristianismo es la última semana de la temporada solemne cristiana de Cuaresma que precede a la llegada de la Pascua. En la mayoría de las iglesias litúrgicas, el Domingo de Ramos se celebra con la bendición y distribución de ramas de palma o las ramas de otros árboles nativos, que representan las ramas de palma que la multitud esparció frente al Cristo mientras él entraba en Jerusalén. La dificultad de conseguir palmas en climas desfavorables llevó a su sustitución por ramas de árboles nativos, incluidos boj, olivo, sauce y tejo. El domingo a menudo se llamaba por estos árboles sustitutos, como en el Domingo de Tejo, o por el término general Domingo de Ramos. En los relatos de los cuatro Evangelios canónicos, la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén tiene lugar una semana antes de su resurrección. Juan muestra una cronología del acontecimiento, fechado seis días antes de la Pascua. Este Domingo es una de las jornadas de fervor religioso con más seguimiento en las calles.