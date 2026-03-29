Las fotos de la procesión de Las Palmas en Astorga
Astorga se ha sumergido este Domingo de Ramos en la luminosidad de una de sus jornadas más participativas, marcada por el regreso de la popular procesión de ‘la Borriquilla’
Astorga ha vivido este Domingo de Ramos una de sus mañanas más brillantes y multitudinarias con el desfile procesional de ‘la Borriquilla’. Desde el barrio de Rectivía, la cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén ha contagiado de fervor las calles de la ciudad en un itinerario que tuvo su epicentro en la Plaza Mayor. Allí, el administrador diocesano, rodeado de autoridades y fieles, cumplió con el rito de la bendición de las palmas, antes de trasladar la solemnidad a la Catedral para la celebración de la misa estacional bajo la lectura de la Pasión según San Mateo