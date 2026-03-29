La procesión de Los Ramos, en La Bañeza, en fotos
La Bañeza ha vivido este Domingo de Ramos la procesión que recrea la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén
La Bañeza ha vivido este Domingo de Ramos la procesión que recrea la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, partiendo a las 11.00 horas desde la plaza de El Salvador tras la solemne bendición. Las tres hermandades de la ciudad —Nazareno, Angustias y Vera Cruz— han desfilado bajo los sones de la Banda del Nazareno y la Agrupación de las Angustias. El itinerario ha concluido en la Plaza Mayor para dar paso a la misa solemne en la iglesia de Santa María, uno de los hitos centrales de esta jornada de Pasión en la ciudad.