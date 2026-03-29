La procesión de Los Ramos, en La Bañeza, en fotos

La Borriquilla, símbolo de la entrada de Jesucristo en Jerusalén.RAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Bañeza ha vivido este Domingo de Ramos la procesión que recrea la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, partiendo a las 11.00 horas desde la plaza de El Salvador tras la solemne bendición. Las tres hermandades de la ciudad —Nazareno, Angustias y Vera Cruz— han desfilado bajo los sones de la Banda del Nazareno y la Agrupación de las Angustias. El itinerario ha concluido en la Plaza Mayor para dar paso a la misa solemne en la iglesia de Santa María, uno de los hitos centrales de esta jornada de Pasión en la ciudad.