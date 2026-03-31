Las fotos de la procesión de la Adoración de las Llagas de Cristo

Por fin la lluvia respetó al Sepulcro y el entrañable acto de la Adoración de las Llagas de Cristo pudo celebrarse en todo su esplendor. Es un acto casi íntimo, que queda reservado a los hermanos y devotos que vayan a procesionar. La parihuela con el Cristo titular, obra de Vicente Marín. El nuevo Maestre tomó juramento de silencio y después fueron saliendo los hermanos, acompañados por los miembros de la Asociación San Pedro del Castro, ataviados a la antigua usanza leonesa. Sólo un tambor puso algo de sonido a la procesión, que protagonizó como momento estelar y central el beso a los pies del Santísimo Cristo Esperanza De La Vida, mientras se escuchaban completas las llagas, en instantes sublimes.

Virginia Moran La procesión de La Solemne Adoración de las Llagas de Cristo

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