Perderse lo mejor del Martes Santo en León no tiene Perdón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El acto del Perdón guarda la clave de la jornada del Martes Santo en León, de la mano de la cofradía del mismo nombre. Una reclusa de Villahierro verá indultados sus delitos de estafa y falsedad documental con la condición de que vaya en paz y no peque más, que dijo el Señor. Se incorpora a la procesión en el Locus Apellationis de la Catedral, el pórtico en el que se proclamará la grandeza de la redención de los pecados y de los males practicados en vida.

Desde 1998 hasta hoy, se ha conseguido restaurar la tradición de la concesión de un indulto a petición de esta Cofradía con motivo de la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

El perdón engrandece y ennoblece a quien lo otorga, sobre todo porque se ofrece de forma gratuita; supone un compromiso de cambio para quien lo recibe. La grandeza de la Justicia, reside también en la capacidad de perdonar a quien realmente se arrepiente de las transgresiones de las normas que de forma consuetudinaria creamos para la defensa de nuestra libertad. Y así será por los siglos de los siglos.

San Juan es el otro protagonista secundario de la tarde. Las vírgenes de Las Lágrimas, Angustias y Soledad componían un cortejo tradicionalmente mariano en Santa Nonia para la cofradía de Angustias y Soledad. Ahora, la participación del Evangelista venido a más desde el Encuentro de Jóvenes Papones, le de vuelve el protagonismo. Y con él, la tarde se adentra en el ecuador de la Semana Santa. Con todo lo que el programa guarda, muchos de los principales platos fuertes.