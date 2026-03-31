Diario de León

Las mejores fotos del Rosario de Pasión por las calles leonesas

La Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena recorre el barrio de Santa Marina en una de las estaciones de penitencia más solemnes de la capital leonesa

Virginia Moran

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

La Hermandad Sacramental de Santa Marta y de la Sagrada Cena protagonizó este Lunes Santo una de las citas más sobrias de la Pasión leonesa con la celebración del Rosario de Pasión. El recogimiento y el silencio marcaron el avance de los seis pasos —La Oración en el Huerto, La Flagelación, La Coronación, Jesús con la cruz a cuestas, La Crucifixión y La Piedad— que recorrieron con solemnidad las calles del barrio de Santa Marina. Durante el trayecto, la oración articuló el desfile con el rezo de los cinco misterios y las letanías en honor a la Santísima Virgen, conformando una estampa de devoción que culminó con el regreso de la comitiva a la iglesia de San Marcelo.

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

La procesión de el Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesas

Sobriedad y recogimiento por las calles leonesasVirginia Moran

El Rosario de Pasión

tracking