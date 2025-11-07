La gripe aviar se descontrola: estos son los 18 municipios de León de especial riesgo que deben confinar las aves

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El aumento de casos de gripe aviar en España ha llevado a la adopción de nuevas medidas de control en las zonas de especial riesgo y vigilancia a partir de este lunes, incluyendo a León. El Mapa ha asegurado en una orden que en las últimas semanas han aumentado los casos detectados tanto en aves silvestres como en aves de corral, lo que indica una «tendencia al empeoramiento de la situación con el consiguiente aumento de riesgo para España». La medida afecta a aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, que en León se corresponden con 18 municipios.

Se trata de Benavides, Borrenes, Bustillo del Páramo, Carracedelo, Carrocera, Carucedo, Chozas de Abajo, Hospital de Órbigo, Puente de Domingo Flórez, Rioseco de Tapia, Santa María de Ordás, Santa Marina del Rey, Santovenia de la Valdoncina, Sobrado, Toral de los Vados, Turcia, Valverde de la Virgen y Villadangos del Páramo.

Según la última actualización de la situación epidemiológica en la Unión Europea (UE), España concentra 14 de los 139 focos de gripe aviar de alta patogenicidad en aves de corral detectados en la UE entre el 1 de julio y el 5 de noviembre de 2025.

El incremento de los casos, la previsión de la bajada de temperaturas en España en las próximas semanas y los mapas de riesgo comarcal de presencia del virus hacen recomendable aumentar el nivel de riesgo y aplicar medidas de mitigación, según el Ministerio.

Por tanto, a partir del próximo 10 de noviembre entrarán en vigor diversas medidas en las zonas de especial riesgo y vigilancia, incluida la prohibición de la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral. También se prohibirá la cría de aves de corral al aire libre, aunque cuando eso no sea posible, las autoridades podrán autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, entre otras condiciones.

En las mencionadas zonas no se podrá dar agua a las aves de corral procedente de depósitos de agua a los que puedan acceder aves silvestres, mientras que los depósitos situados en el exterior por motivos de bienestar animal quedarán protegidos. Además, estará prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

No obstante, estas concentraciones podrán celebrarse si las autoridades competentes de las comunidades efectúan una evaluación del riesgo con resultado favorable.

En el resto del territorio nacional, el Ministerio ha instado a las autoridades a tomar medidas generales de información y concienciación para reforzar la vigilancia pasiva y la bioseguridad en la medida de lo posible.

Desde julio, han sido comunicados 139 focos del virus en aves de corral, 708 en aves silvestres y 33 en aves cautivas en la UE. Alemania es el país con mayor número de focos en aves de corral (59), seguido de Polonia (17), Italia (16), España (14) y Francia (10).

Situación en Castilla y León

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha asegurado que actualmente trabajan en «coordinación absoluta» para luchar contra la gripe aviar, su propio departamento, junto con los de Medio Ambiente y Sanidad. Así lo señaló González Corral durante la visita que hizo este martesa Muñogalindo (Ávila) para supervisar el desarrollo de la nueva red de caminos en la vertiente norte de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.

"Y lo que hemos hecho durante todo este tiempo es trabajar en paralelo con el sector, no solo con estas explotaciones, sino con el resto del sector, para que todos fuésemos conscientes de la importancia de las medidas de bioseguridad, para evitar la entrada de estas afecciones a otras explotaciones", explicó.