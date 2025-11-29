Salen a consulta los avances de los planes de cuenca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el que se inicia el periodo de consulta pública de ciertos Esquemas provisionales de Temas Importantes del proceso de planificación hidrológica (periodo 2028-2033).

En concreto, se ha abierto el plazo de consulta pública para los Esquemas correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro y Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado).

Estos Esquemas de Temas Importantes constituyen la etapa previa a la elaboración del plan hidrológico de cada cuenca en la que se plantean los principales problemas existentes en cada demarcación y las posibles alternativas para su solución, que deberán ser desarrolladas en el plan. Según ha explicado Transición Ecológica, cualquier interesado podrá formular entre el 29 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026 propuestas, observaciones y sugerencias dirigidas a dichos organismos de cuenca sobre los documentos estarán a disposición pública en las sedes y páginas web de las confederaciones.