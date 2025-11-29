Salen a consulta los avances de los planes de cuenca
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el anuncio de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) con el que se inicia el periodo de consulta pública de ciertos Esquemas provisionales de Temas Importantes del proceso de planificación hidrológica (periodo 2028-2033).
En concreto, se ha abierto el plazo de consulta pública para los Esquemas correspondientes a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y a la parte española de las demarcaciones hidrográficas del MiñoSil, Duero, Tajo, Guadiana, Ebro y Cantábrico Oriental (en el ámbito de competencia de la Administración General del Estado).
Estos Esquemas de Temas Importantes constituyen la etapa previa a la elaboración del plan hidrológico de cada cuenca en la que se plantean los principales problemas existentes en cada demarcación y las posibles alternativas para su solución, que deberán ser desarrolladas en el plan. Según ha explicado Transición Ecológica, cualquier interesado podrá formular entre el 29 de noviembre de 2025 y el 28 de mayo de 2026 propuestas, observaciones y sugerencias dirigidas a dichos organismos de cuenca sobre los documentos estarán a disposición pública en las sedes y páginas web de las confederaciones.