El precio del cereal, estableen un mercado «apático»

En la sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles se han repetido los precios en todas las categorías de cereales a excepción de una leve bajada de un euro en tonelada de la cebada, «lo que confirma la estabilidad en un mercado que a la vez se ha instalado en la apatía», ha destacado el mercado agropecuario leonés. En la actual situación los agricultores siguen retrasando ventas y los compradores tampoco tienen prisa en cerrar operaciones puesto que tanto a nivel nacional como mundial las existencias son abundantes, ha apuntado la Lonja. La próxima semana volverá a haber un nuevo informe Departamento de Agricultura de Estados Unidos que prevé rebajar la previsión de producción de maíz por hectárea, pues todos los analistas la consideraban muy optimista y, a juicio de la Lonja, esto «tampoco tendría porque influir mucho en los precios puesto que los mercados siempre se anticipan a estas noticias». Con motivo del final del año fiscal, podrían subir los movimientos de ventas en los próximos días.