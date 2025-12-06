Comité de expertos para la peste porcina

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes la constitución de un Comité Técnico de Expertos para la prevención, vigilancia, control y comunicación de la Peste Porcina Africana (PPA) durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León, celebrada en Segovia.

El comité estará formado por profesionales de quince entidades del sector productor e industria cárnica, del ámbito académico y científico, organizaciones agrarias, entidades relacionadas con la caza y representantes de las consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Su primera reunión está prevista para el próximo martes, 9 de diciembre, han informado este viernes fuentes de la administración autonómica. Fernández Mañueco ha señalado ante las organizaciones que la PPA no afecta a las personas ni por consumo ni por contacto con los animales, pero ha advertido de que el foco declarado en Cataluña constituye un serio aviso después de 30 años sin la enfermedad en España.

Ha defendido las medidas ya adoptadas por la Junta, centradas en la bioseguridad y la detección precoz, con el objetivo de proteger la cabaña ganadera y la economía del sector.

Entre las actuaciones que ha puesto en marcha la Junta figuran la participación en reuniones de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (RASVE), encuentros de coordinación entre consejerías, el refuerzo del plan de vigilancia de la fauna salvaje para intensificar la caza del jabalí, la habilitación de un espacio informativo en la web institucional, el envío de SMS y correos a ganaderos de porcino y el diálogo permanente con organizaciones sectoriales como Interporc, Feaspor, Anprogapor o Feporcyl.

Además, se ha solicitado la convocatoria urgente y coordinada de las conferencias sectoriales de Medio Ambiente y de Agricultura y Desarrollo Rural.

El Consejo Agrario también ha analizado la situación de otras enfermedades que afectan a la cabaña ganadera, entre ellas la Dermatosis Nodular Contagiosa y la Influenza Aviar.

Asimismo, se ha informado sobre la ejecución del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, que alcanza los 2.067 millones, el 98,4 por ciento del gasto público programado.

También se ha informado del pago de 587 millones desde el 16 de octubre en el marco de la PAC, y de la adhesión de nuevas entidades y diputaciones a la declaración institucional promovida por la Junta y las OPAs sobre la futura PAC. Tras la reunión, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha explicado que desde el primer caso positivo en Cataluña la Junta ha mantenido «un diálogo abierto» con organizaciones profesionales agrarias y representantes del sector, y recordó que responsables de la Comunidad han participado en reuniones de la Rasve y en encuentros con el Ministerio. Por último, ha explicado que si la situación se mantiene estable el 9 de diciembre se publicará una orden que levantará las medidas de vigilancia y restricciones por los focos anteriores de gripe aviar. Sobre la Dermatosis Nodular Contagiosa, ha precisado que la Junta mantendrá hasta el 2 de enero las medidas vigentes y reiterado la petición de una coordinación estatal.

Las normas de la Unión Europea desaconsejan iniciar la caza incontrolada de los animales salvajes concentrados en el perímetro de la peste porcina africana (PPA) antes de que se hayan aplicado las medidas para evitar el desplazamiento de los animales y consecuente propagación del virus. En la práctica, especifica el texto con las principales directrices para la prevención, el control y la erradicación de la peste porcina africana en la UE publicado en 2023, «ninguna medida debería tomarse hasta que se consolide la disminución de la curva endémica». Por el momento, el Govern no ha dado todavía la luz verde al sacrificio de los animales dentro del radio de la zona infectada, una autoridad que recae en cada Estado miembro.