Los costes hieren de muerte al cereal

La Alianza UPA-COAG alertó este martes que el cereal está «herido de muerte» después de que, por tercera campaña consecutiva, no se cubran los costes de producción, y advirtieron que en los próximos años puede correr la misma suerte que la remolacha, con una drástica reducción de la superficie, pero con el hándicap de que en buena parte de la explotaciones de secano no hay una alternativa viable.

El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, y el coordinador autonómico de COAG, Lorenzo Rivera, realizaron este martes un balance anual del sector en el que además de reclamar que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria y se limiten las importaciones de Ucrania para que el sector cerealista pueda tener «futuro», denunciaron la falta de relevo generacional y advirtieron que uno de cada tres perceptores de la PAC tiene más de 65 años.

En este sentido, Aurelio González planteó que es necesario dotar de estabilidad a los mercados y lograr el cumplimiento en todos los sectores de la Ley de la Cadena Alimentaria, para lo que reclamó la puesta en marcha de un observatorio oficial de costes de producción. Además, también consideró necesario para fomentar la incorporación de jóvenes modificar las condiciones del cese anticipado, dado que el actual mecanismo ofrece unas «compensaciones ridículas».

El responsable de UPA también hizo rechazo frontalmente la reforma de la PAC que ha planteado la Comisión Europea y que contempla unos recortes del fondos del 22 por ciento, y argumentó que es necesario una PAV que «vuelva a sus orígenes» y que sirva para garantizar la seguridad alimentaria en la UE, «poniendo en el mercado productos sanos y a precios asequibles para el consumidor».

Además, las organizaciones rechazaron el convenio que la UE pretende firmar con Mercosur. Para Lorenzo Rivera este convenio supondrá que los mercados nacionales se inundarán de productos agrarios que no cumplen las exigencias sanitarias ni sostenibles que se exigen en la UE. Al mismo tiempo, el responsable de COAG reclamó a Bruselas la apertura de una investigación sobre el origen del cereal ucraniano que está importando por parte de España y advirtió que más de mitad de los diez millones de toneladas que llegaron el pasado año proceden de fondos de inversión que llegaron a comprar tierras de cultivo una vez iniciada la guerra y «que su único fin es la especulación. Solidaridad sí, pero de esta forma no», aseveró.

Rivera también denunció la incoherencia que supone la importación de patatas de Israel, a pesar del boicot armamentístico, y alertó de una producción sobredimensionada en el sector del vino tinto.

En materia ganadera el coordinador de COAG aseguró que tanto el sector lácteo como el vacuno de carne han tenido unos precios «razonable» y apuntó que a pesar de la gripe aviar, la dermatosis o el brote de peste porcina en Cataluña, que ha provocado un descenso del precio del porcino del 30 por ciento, lo más preocupante del sector es la deslocalización de empresas a Marruecos y países de Sudamérica, así como la concentración de empresas que ha provocado que todo el sector porcino esté en manos de menos de una decena de compañías.

Por último, Aurelio González se refirió a la necesidad de controlar la presión que está ejerciendo la fauna salvaje, que además de causar importantes daños en los cultivos, también es la responsable de que en Castilla y León se registren al día 27 accidentes de tráfico en carreteras del medio rural. También se refirió al lobo y además de reconocer que La Alianza apoya la solicitud de la Junta para que las competencias pasen de nuevo a manos de las autonomías, aseguró que la Consejería de Medio Ambiente tampoco puede hacer «trampas» en la valoración de los daños que sufren los ganaderos.

Por otro lado, UPA ha pedido al Ministerio de Agricultura que «se ponga las pilas» y actúe frente a la dermatosis nodular contagiosa tras los focos confirmados que se han dado en Francia y que tiene «muy preocupado» al sector ganadero.