Mayo, el segundo mes más cálido desde que hay datos

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El pasado mes de mayo fue el segundo más cálido desde que hay registros, informó este miércoles el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S), componente de monitoreo climático del programa espacial de la Unión Europea (UE) en su boletín mensual.

El informe de Copernicus indicó que en el pasado mes de mayo la media de la temperatura global en la superficie del aire fue de 15,81 ºC, un valor superior en 0,55 ºC a la media calculada para el periodo 1990-2020 y mayor en 1,42 ºC a la media atribuida al periodo preindustrial 1850-1900.

«Mayo de 2026 fue el segundo mayo más cálido jamás registrado a nivel mundial, lo que prolongó el excepcional calor global, con temperaturas casi de récord tanto en la atmósfera como en el océano», planteó Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.

«En Europa, una ola de calor inusualmente temprana e intensa demuestra la rapidez con la que los fenómenos climáticos extremos se están convirtiendo en la nueva normalidad», agregó, en alusión a los registros relativos al Viejo Continente.

Para el periodo de marzo a mayo, Europa registró «la tercera primavera más caliente» desde que hay registros, según Copernicus.

El boletín mensual de Copernicus indicó que en el pasado mayo se pasó en Europa de vivir temperaturas más frías a más calientes que la media a partir del día 20 del mes.

Grandes partes de Europa occidental, central y regiones de orientales europeas, además de Italia y el sur de España, vivieron «condiciones más secas respecto a la media» debido a altas presiones y «temperaturas extremas».

Otras zonas de España, Escandinavia, Islandia, la Italia peninsular y Rusia occidental fueron más húmedas de lo habitual, pero para la mayoría de Europa la primavera fue más seca respecto a la media de precipitaciones, según el informe.

«Fuera de Europa, las regiones con precipitaciones superiores a la media en mayo de 2026 incluyeron el norte y el sureste de América del Norte, zonas de Asia al norte del subcontinente indio y en el oeste de China, así como parte de Brasil, el sur de África y una amplia zona de Australia», explicó Copernicus.

Por otro lado, hubo condiciones más secas de lo normal en el centro de Estados Unidos, buena parte de Asia Central, Madagascar, el suroeste de Australia y en una amplia región de América del Sur, según el boletín del componente de monitoreo climático del programa espacial comunitario.

En los mares, la temperatura de la superficie en mayo fue la segunda mayor para el mes, pues alcanzó los 20,90 ºC, sólo por detrás del registro de ese mes de 2024 (20,93 ºC).