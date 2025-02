Parafraseando a Orwell, aunque todos los escritores sean iguales, ellas no lo son tanto. En España, tal como anunciaba una conocida marca de coñac, la literatura sigue siendo «cosa de hombres». En los grandes premios literarios no existe, ni de lejos, paridad. El Premio Cervantes, el más importante de las letras hispanas, creado en 1976, solo ha distinguido hasta la fecha a seis mujeres. La primera en abrir el «marcador» fue María Zambrano en 1988. La siguiente en conseguirlo fue Dulce María Loynaz (1992), a la que sucedieron Ana María Matute (2010), Elena Poniatowska (2013), Ida Vitale (2028) y Cristina Peri Rossi. El Cervantes no es, ni mucho menos, una excepción. Otro gran premio, el Princesa de Asturias —en origen Príncipe de Asturias—, en sus 43 ediciones únicamente ha galardonado a diez mujeres. Hubo que esperar hasta 1988 para que lo recibiera una escritora, Carmen Martín Gaite, que lo tuvo que compartir con el poeta José Ángel Valente. Trece años después, lo recogía la británica Doris Lessing. El Princesa de Asturias de las Letras también lo han recibido la marroquí Fatima Mernissi y la norteamericana Susan Sontag, que lo compartieron en 2003. Tras ellas, fueron premiadas Nélida Piñón, Margaret Atwood, Anne Carson, Fred Vargas, Siri Hustvedt —mujer de Paul Auster, que recogió el mismo premio trece años antes que ella— y Ana Bladiana. El primero en recibir el galardón en Oviedo fue el poeta José Hierro, en 1981. Un premio que solo ha conquistado un leonés, Ricardo Gullón, por «toda una vida apasionadamente dedicada al estudio de nuestras letras», según justificó el jurado.

España no es una excepción. El Nobel de Literatura no se libra de una historia «machista». En sus 123 años de historia solo lo han ganado 18 mujeres. La primera en recibir la medalla de oro fue la sueca Selma Lagerlöf en 1909. Después lo conseguiría, en 1926, la italiana Gracia Deledda, la noruega Sigrid Undset (1928), la norteamericana Pearl S. Buck (1938), la chilena Gabriela Mistral (1945), la alemana Nelly Sachs (1966), la sudafricana Nadine Gordimer (1991), la polaca Toni Morrison (1993), la americana Wislowa Szymborska (1996), la austriaca Elfriede Jelinek (2004), la británica Doris Lessing (2007), la alemana nacida en Rumanía Herta Müller (2009), la canadiense Alice Munro (2013), la bielorrusa Svetlana Aleksiéviech (2015), la polaca Olga Tokarczuk (2018), la norteamericana Louise Glück (2020), la francesa Annie Ernaux (2022) y la coreana Han Kang (2024). Tras el escándalo sexual que sacudió los cimientos de la centenaria institución sueca y obligó a la supresión del Nobel de Literatura en 2018, que tres mujeres lo hayan recibidio después parece un reconocimiento que va mucho más allá de lo meramente literario. Han Kang, con su exitosa novela La vegetariana se convirtió además en la primera mujer ganadora del premio Man Booker. España suma cinco Nobel de Literatura, todos a escritores: José Echegaray (1904), Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989).

Los secretos del Nobel

A la Academia Sueca siempre le ha gustado el misterio. Nunca revela hasta 50 años después los nombres de nominados a los Nobel. Averiguar quiénes son los aspirantes se convierte cada año en un caso tan apasionante como descubrir al asesino en las primeras páginas del mejor relato policíaco. Pocos escritores pueden presumir de haber sido finalistas en tantas ocasiones como Concha Espina, propuesta 25 veces. La autora de La esfinge maragata, vicepresidenta de la Hispanic Society y miembro de honor de la Academia de las Letras y las Artes de Nueva York —aunque no logró entrar en la RAE—, fue candidata al Nobel por primera vez en 1926. Las nominaciones se sucedieron año tras año hasta 1932. Nuevamente, volvería a ser propuesta en 1952, 1953 y 1954. Partía como favorita, pero finalmente lo ganaron François Mauriac (1952), Winston Churchill (1953) y Ernest Hemingway (1954). Virginia Woolf, que nunca ganó el Nobel, aborda en Una habitación propia las dificultades que debe enfrentar una mujer que quiere dedicarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres.

Tampoco el Premio Planeta ha sidogeneroso con las escritoras. En 72 ediciones ha otorgado a 20 mujeres el premio literario mejor dotado del mundo —1.000.000 de euros para el ganador y 200.000 para el finalista—. En la nómina de ganadores figuran los leoneses Jesús Torbado y Jesús Fernández Santos. Más larga es la lista de leoneses que quedaron finalistas: Severiano Fernández Nicolás, Raúl Guerra Garrido y la periodista de ascendencia leonesa Nativel Preciado, con El egoísta. Algo más paritario es el prestigioso Premio Leteo, creado en León en 2001, sin dotación económica. De los 22 premiados hasta la fecha —no se celebró dos ediciones—, siete eran mujeres: Belén Gopegui (2002), Amélie Nothomb (2006), Sharon Olds (2015), Angélica Liddell (2016), Ana Luisa Amaral (2022), Chantal Maillard (2023) y la palestina Adania Shibli, que lo recibió el año pasado. Menos equitativo es el Premio Nacional de Literatura. La categoría de Narrativa, creada en 1924, solo ha premiado a diez mujeres. Concha Espina lo consiguió en dos ocasiones, en 1927 y 1950, al igual que el lacianiego Luis Mateo Díez (en 1987 y 2000). Al leonés José María Merino se lo concedieron en 2013. El Nacional de Poesía, creado en 1925, lo han gando diez mujeres, siete de ellas en las últimas siete ediciones. Un premio que se han llevado los leoneses Leopoldo Panero, Antonio Colinas, Antonio Gamoneda y Juan Carlos Mestre.

El Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, creado en 1978, ha sido más generoso con las escritoras. Lo han conquistado doce, entre ellas Ana María Matute, Carmen Conde, Laura Gallego o Elvira Lindo. El Nacional de Ensayo, creado en 1975, cuenta con una nómina de seis ganadoras, entre ellas la súper ventas Irene Vallejo, por El infinito en un junco. El Nacional de Literatura Dramática, creado en 1992, ha galardonado a seis mujeres, como Ángelica Liddell y Laia Ripoll.