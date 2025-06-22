Eva G. Sáenz de Urturi: «Los 80 serán los nuevos 60»

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La autora cree que vamos hacia eso «y en medio siglo los 80 serán los nuevos 60». «No es una novela fantástica, ni de inmortales, es una novela que estira la premisa de la longevidad hasta el máximo» pese a personajes como Héctor, que tiene 28.000 años, explica la autora en una entrevista con Efe, en la que precisa que la historia de esta saga familiar, en la que unos son longevos y otros no, le permite abordar épocas históricas muy distintas, gracias a un riguroso trabajo de investigación. La novela El camino del padre, presentada el martes en un acto organizado por Planeta con un recorrido gastronómico por las distintas etapas históricas en las que se mueve la historia, a cargo del chef Miguel F. Vidal, supone el colofón de una saga en la que la autora muestra su interés por las teorías del envejecimiento, como la de los telómeros, estructuras del ADN cuyo acortamiento con cada división celular se asocia a la vejez. «Si se mantienen los telómeros largos nuestras células no van a envejecer» señala esta escritora que tiene «muy claro» que gracias a la terapia génica para 2045 se conseguirá inyecciones que permitan rejuvenecer 10 años, si se inoculan una cada década.

Enterrar a tus descendientes

En la novela que es, en palabras de la autora, una «historia de lealtades familiares» donde no todos tienen el gen de la longevidad lo que provoca enfrentamientos, pero también tragedias como ver morir a sus descendientes. «Lo que quería era explotar las relaciones de qué va a pasar cuando todos vivamos tantos años. Ya estamos normalizando que haya centenarios y los nacidos en los años 70 vivirán, al menos, hasta los 120», afirma. «Quizá aún no con la estética de los 30 años, pero eso dependerá de la ciencia», aclara. Sáenz de Urturi dice que la saga «estira» esa premisa y explora cómo serían las relaciones entre hermanos, padres e hijos en un mundo donde se aparente siempre 25-30 años. Y como en ese mundo es muy difícil de explicar una apariencia eternamente joven, los protagonistas del libro tienen que cambiar de residencia cada diez años y empezar nuevas vidas para que nadie los reconozca. Sáenz de Urturi explica que acabó dejando su trabajo como optometrista y profesora de la Universidad de Alicante para dedicarse a tiempo completo a la escritura al hilo de que en 2009 comenzó el boom de las revisas científicas que alentaban a vivir más de 120 años. Eso fue lo que dio lugar a la idea de la saga que, en su opinión «se puede llamar distopía o utopía, pero nunca novela fantástica». Con la publicación de El camino del padre y la reedición de los dos libros anteriores: La saga de los longevos 1. La vieja familia y Los hijos de Adán, Sáenz de Urturi completa una trilogía que, según dice, le han pedido los lectores especialmente en redes sociales. La saga está protagonizada por Iago del Castillo, de 10.300 años de edad, que se encuentra inmerso en una investigación para saber por qué ni él ni otros miembros de su familia no envejecen. En su camino se encuentra con Adriana, una joven arqueóloga especializada en Prehistoria, que vuelve a su Santander natal para aclarar el suicidio de su madre. Ambos sentirán una poderosa atracción. Les acompañan en esta historia Héctor del Castillo, el padre de Iago y sus hermanos (Jairo, 3.000 años) y Kyra (2.500 años).

Santander el escenario de la novela

La saga de los longevos toma Santander por escenario, algo que explica por el hecho de ser de Vitoria y estar acostumbrada a veranear en Cantabria, comunidad que conoce muy bien Sáenz de Urturi. Y son las cuevas de Altamira donde sitúa la Prehistoria de la novela, Cantabria también cuenta con restos arqueológicos de la etapa celta de donde proviene la familia. El primer libro de la saga, La gran familia, se publicó en 2012; y en 2014, Los hijos de Adán. Ambos volúmenes se reeditan ahora junto a El camino del padre, que cierra la trilogía. En 2020 la escritora ganó el Premio Planeta con la novela histórica Aquitania. Sus novelas superan ya los cuatro millones de lectores y está considerada la reina del best seller de calidad.