Mikel Santiago publica 'La chica del lago'

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Quintana Torres es una escritora de éxito. Los medios la apodan «la nueva reina del thriller». Durante una firma de ejemplares en Bilbao, se acerca a ella un antiguo compañero del instituto y le entrega un misterioso sobre negro. Dentro hay una fotografía del diario de Alba, la adolescente muerta en extrañas circunstancias cuya historia inspiró la novela más conocida de Quintana: La chica del lago. Este hallazgo llevará a la escritora a cancelar su gira promocional y regresar a la vieja casa de su padre en Urkizu, el pequeño pueblo de interior del País Vasco donde ocurrió todo. Fue allí donde, durante la noche de San Juan de 1999, Alba desapareció para siempre y, con ella, ese enigmático diario que siempre llevaba consigo. La chica del lago es un thriller al más puro estilo Mikel Santiago, en el que la investigación en el presente irá abriendo puertas que quedaron cerradas en el pasado, dando un nuevo significado a todo lo que sucedió entonces. A lo largo de una trama sin tregua, esta novela llevará al lector por distintos escenarios, Bilbao, Madrid y Urkizu, tras los pasos de una protagonista que se enfrenta a un secreto oculto durante años.

Mikel Santiago nacio´ en Portugalete (Vizcaya) en 1975. Comenzo´ escribiendo relatos y novelas cortas, y publicando sus propios e-books en internet, con los que consiguio´ llegar a las listas de best sellers de iTunes, Amazon y Barnes & Noble. Ha vivido en Irlanda y en A´msterdam. Actualmente reside en Bilbao.

Ediciones B ha publicado sus novelas La u´ltima noche en Tremore Beach (2014), El mal camino (2015), El extran~o verano de Tom Harvey (2017), La isla de las u´ltimas voces (2018) y El mentiroso (2020), En plena noche (2021), Entre los muertos (2022) y El hijo olvidado (2024). Todas sus obras han escalado hasta los primeros puestos en las listas de best sellers en Espan~a, han sido edi— tadas en una veintena de pai´ses y han conquistado por igual a los lectores y a la cri´tica literaria. En la actualidad, Mikel Santiago esta´ considerado como uno de los mejores autores de thriller a nivel internacional.

Este lanzamiento ofrece un adelanto que es el siguiente: «Si cerrabas los ojos, podías volver a ver aquella hoguera en la pequeña isla del lago. Sus grandes llamas danzando, hipnóticas, en aquella noche de San Juan de 1999. Una espiral de chispas de oro se elevaba hacia las estrellas. Una guitarra sonaba en alguna parte. Risas y botellas de cerveza. Miradas que se entrecruzaban en silencio, de un lado a otro del fuego.

Toda la historia comenzaba esa noche en la que Alba desapareció en la isla y luego, por algún motivo, murió ahogada mientras intentaba nadar de vuelta. Y luego estaba lo de aquel diario que siempre llevaba consigo. ¿Se quemó en la hoguera, como creen algunos, o ella lo escondió en algún sitio?».

En 2024 Netflix adaptó la primera novela de Mikel Santiago en una serie titulada La última noche en Tremor, que se situó en el top 1 de lo más visto en la plataforma.

La última noche en Tremor cuenta la historia de Peter Harper, un músico y compositor en crisis, que se recluye en una idílica playa al norte de Irlanda para terminar su última obra. Sus únicos vecinos en varias millas a la redonda son Leo y Marie Kogan, un matrimonio estadounidense que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, Peter comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos, pese a que la pareja parece estar felizmente unida...».

La última noche en Tremore Beach fue lanzada en el verano de 2013 consiguiendo llegar a la lista de BestSellers en España. 12 países han adquirido los derechos de traducción. También los derechos para una adaptación cinematográfica que verá la luz el 25 de Octubre de 2024, como mini-serie de ocho capítulos en Netflix.

El propio Sanitago explica que La idea de esta novela nació en un pueblo de la costa de Donegal, en Irlanda, durante el año 2008. Yo vivía en Dublín en esa época y fui a pasar un fin de semana largo con unos amigos a una aislada casa junto a una playa, cerca del pueblo (real) de Gleann Cholm Cille. Allí había un solo pub, una pensión donde se hospedaban los músicos, nosotros… y una tormenta que nos aisló a todos durante esos cuatro días. Bueno, eso produjo una serie de trastornos muy adecuados. Yo tuve un pequeño accidente en la playa y me di cuenta de lo aislado que estábamos allí, a casi dos horas de un hospital. Además, nos permitió conocer de cerca a una serie de habitantes extraños que me parecieron muy interesantes. En suma, que entre los paseos matinales, las conversaciones y los vapores nocturnos del pub, empecé a darme cuenta de que todo lo que veía podía ser el material de un estupendo thriller sobre el aislamiento, el pasado oculto.