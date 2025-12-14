El regreso de Ebenezer Scrooge

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

Canción de Navidad’, un clásico universal de la literatura y una de las historias más emblemáticas de Charles Dickens, regresa con una edición ilustrada de la mano del dibujante Mario Jodra, que recupera el espíritu social y reivindicativo de la obra, «tan vigente hoy como en el siglo XIX». El libro, editado por Edelvives, se presenta en su versión original acompañado de la propuesta visual en blanco y negro de Jodra que, según cuenta a EFE, utiliza diferentes tipos de carboncillo y lápiz sobre papel siguiendo la referencia de John Leech, el ilustrador que trabajó con Dickens, codo a codo, «atendiendo sus indicaciones y sugerencias». Jodra, ganador del V Premio Internacional de Ilustración Edelvives, explica que Leech tenía un estilo caricaturesco, muy en línea con la época, que él intenta recrear y también aproximarse a la atmósfera del Londres victoriano. ¿Habría gustado a Dickens? «No sé si el resultado obtenido habría satisfecho igualmente a Dickens, es imposible de saber, pero por mi parte he intentado ser lo más fiel posible a lo que trataba de transmitir en su libro», afirma el autor, que vivió en Londres durante años. Canción de Navidad es una novela corta que Dickens publicó en diciembre de 1843, tomando como inspiración la pobreza infantil y los contrastes sociales en la Inglaterra de la época. Hoy el texto mantiene su vigencia y continúa siendo de los más divulgados del autor. Jodra reconoce que ilustrar el clásico fue un gran reto: «La clave era aportar algo distinto que sentía que faltaba en otras versiones, y que resultaba interesante de hacer. Pienso que Canción de Navidad es un cuento de terror gótico de carácter muy social y reivindicativo en cuanto a las clases y quise incidir en esa atmósfera tenebrosa, como por ejemplo la niebla».

eL PAPEL DE LA NIEBLA

La niebla, dice, desempeña un papel esencial en la narración previa a la aparición de los fantasmas y le da el ambiente de misterio y terror. Para los dibujos Jodra admite que se documentó a conciencia, «de forma obsesiva, en búsqueda de curiosidades que pudiese incorporar». El ilustrador se inspiró en las referencias visuales de otras versiones de ‘Canción de Navidad’, fotografías históricas y pinturas, muchas veces sin vinculación con la obra, pero que le han servido para reconstruir una imagen de todo ello. Inspiración en el álbum ilustrado ‘Viejo Madrid’. Aunque en un principio se planteó meter color, finalmente optó por destacar «ese blanco y negro orgánico», y tomó como referencia la estética y técnica del álbum ‘Viejo Madrid’, una colección de imágenes en grafito y carboncillo inspirado en fotografías antiguas de la capital española que publicó en 2022 con el sello ElSordo. Como novedad, para Canción de Navidad Jodra incorpora ciertos tratamientos digitales hechos con texturas orgánica de la técnica del carboncillo. Define su estilo como figurativo y realista, creando atmósferas y contrastes de impacto. «Me atrae pensar que es la técnica de dibujo más primitiva —añade-, que nos lleva a la noche de los tiempos, y que es tan adaptable y versátil que se puede experimentar con ella para darle usos más modernos».