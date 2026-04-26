Le Normand: 'Por miedo a decepcionar'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«El mayor rival de un campeón no está en el campo», narra Robin Le Normand, defensa internacional español del Atlético de Madrid, en Por miedo a decepcionar, una autobiografía más allá del fútbol, de «superación del duelo y los propios miedos para llegar a lo más alto y servir de inspiración a todos los que vienen detrás», según la editorial Planeta.

"A medio camino entre la autobiografía y el testimonio, el relato explora el lado más humano del deportista: las dudas, las decepciones y los valores que lo definen. Una obra que revela los momentos clave de su vida personal y profesional, y que invita al lector a conocer no solo al deportista que alcanzó la élite, sino también al joven que dejó su hogar para perseguir un sueño en otro país», abundó.

El libro comienza «con el relato de la consecución de la Eurocopa con la selección española. Parece el inicio de una historia llena de brillo, vítores y aplausos, pero también se nos dice aquello que no se suele contar, los miedos e inseguridades de un deportista de élite, a través una segunda voz que tiene nombre y apellido: el Saboteador Interno».

"Pero esta historia empieza mucho antes de levantar un título, mucho antes incluso de que Robin le diese por primera vez una patada a un balón. Y es que, este no es otro libro sobre fútbol, es una historia de superación personal. Una desgracia marcó del devenir de una familia humilde, que se hizo fuerte en el malestar. Robin tenía tan solo 5 años cuando vio morir a su hermana pequeña», repasa la editorial. Las lesiones, como la fractura en la cadera que ocultó en la cantera del Brest «por miedo a que lo descartaran» y que lo mantuvo seis meses de baja, o las decepciones también han formado parte de su recorrido hasta la élite del fútbol. Con 19 años, cuando debía firmar su contrato profesional con el Brest, fue el descarte del club francés. «La reunión no dura ni cinco minutos: estoy fuera...".