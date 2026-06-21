Jesús Cisneros: "La IA nos está robando el trabajo"

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El artista Jesús Cisneros, Premio Nacional de Ilustración 2026, advierte de que la inteligencia artificial está robando el trabajo a muchos ilustradores y se está convirtiendo en «la cara descarnada del capitalismo, compone imágenes a gran velocidad y deja de lado a la persona, solo por beneficio económico sin buscar calidad».

En una entrevista con EFE, Cisneros (Zaragoza, 1969) valoraba el papel de las asociaciones de ilustradores que intentan sensibilizar sobre este tema a los organismos públicos para que entiendan que detrás de esas «imágenes tramposas, que se crean con tanta rapidez, no hay personas: es el máximo beneficio con la menor inversión de tiempo».

Cisneros, que reconoce que su obra no entra en los cauces de la ilustración comercial, demanda filtros, controles y regulación: «igual que cuidamos que las calles estén limpias, no podemos permitir una producción de imágenes creadas de cualquier manera».

El ilustrador trabajó muchos años como diseñador gráfico, pero en 2007 hizo una «apuesta arriesgada» y dio el salto a la ilustración «cien por cien» porque era su obsesión: «quería dedicar mi tiempo a lo que me interesaba».

Cisneros ha recibido el Premio Nacional de Ilustración con «auténtica sorpresa»; la noticia le pilló en el estudio y admite que su obra (más de 30 libros de literatura infantil, juvenil y para adulto, además de libros artísticos y experimentales) no siguen los cauces habituales: «No recibo encargos comerciales, trabajo principalmente con editoriales pequeñas».

El artista afirma que busca hacer las cosas en las que cree y su camino no pasa por encajar, si bien admite que «no es una intención deliberada ser convencional o no».

El jurado ha premiado la habilidad de Cisneros para crear «escenarios mágicos desde la gestualidad y el humanismo» y también su lenguaje «primitivo y fresco». Sobre este reconocimiento, Cisneros explica que su mayor inspiración viene del arte popular por lo que supone de «sabiduría e intuición».

Y, en concreto, de declara un admirador del arte de las vanguardias de principios del siglo XX: «me conmueve profundamente». Para componer su obra, Cisneros explica que hace un trabajo de «laboratorio» en el que mezcla la labor de pintor con la de artista plástico y un poco de investigación.

Admite que le gusta trabajar el óleo, técnicas de agua y el carbón: «intento entenderlas, ver qué dan de sí y trasladarlo a ilustraciones y proyectos de galería», como la de Antonia Puyó, en Zaragoza.

Cisneros explica que ‘Ramón’ fue su primer álbum ilustrado, publicado por Libros del Zorro Rojo. Una obra poética que narra el paseo dominical de su protagonista bajo un paraguas abierto.

Fue este libro, que ganó el Premio Lazarillo de Ilustración, el que le dio a conocer en el mundo de la ilustración infantil, aunque, dice, no le gusta que se etiqueten como libros para niños. Un buen texto, sostiene, también debe de llegar a los adultos.

Otra obra que destaca en su trayectoria es ‘La tempestad’, editada por Fotokino, donde recrea el clásico de Shakespeare.

En este libro ilustrado Cisneros propone una visión ilustrada y poética con referencias a las vanguardias del siglo XX. Dice que este libro le permitió meterse en el mundo del teatro, que le apasiona. También ha realizado ‘Orfeo lunar’ (Fotokino), un libro de ficción ilustrada donde rinde homenaje a la vanguardista obra de cabaret musical estrenada en Berlín.

Para Cisneros, en su obra el color es un punto fuerte que intenta trabajar en todos los aspectos. «Alguien que le guste el color, como a mí, no tiene colores favoritos. La elección surge de relaciones y lo que exploro son las combinaciones como, por ejemplo, verde-rojo que puede ser estimulante aunque también hay obras de paletas con colores apagados». A Cisneros le interesa el cómic, pero reconoce que es un trabajo intenso que no está entre sus proyectos próximos, pero que querría explorar.