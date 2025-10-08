Plan B en el TEDxLeón: la opción de las ideas

Las grandes ideas, las que transforman el mundo, nacen precisamente cuando el Plan A deja de funcionar. Y la creatividad surge de la mano de un Plan B. «Un Plan B no es una rendición, es una declaración de libertad», reflexiona Ernesto González Castañón, organizador de los eventos TEDxLeón, que dieron su primer paso en 2012 y sólo han dejado de celebrarse por el covid. Son cada vez más multitudinarios, y el próximo 17 de octubre, a las 19.00 horas, abarrotará de nuevo el Auditorio Ciudad de León. Con nueve oradores sobre el escenario, para contar sus experiencias.

«Tener un Plan B (el lema elegido este año para la celebración del TEDxLeón) implica la capacidad humana de reinventarse cuando la realidad no responde al guion previsto. Es una filosofía que tiene que ver con aceptar que el cambio no es un obstáculo, sino el escenario donde surge la creatividad».

Ese será este año el argumento de las ideas que merece la pena compartir, que son el alma de estos eventos que se celebran en todo el mundo y cuyos vídeos son luego compartidos. TED significa tecnología, entretenimiento y diseño, áreas que fueron la base de estos eventos. Que han ampliado su horizonte.