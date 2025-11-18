EL CONOCIMIENTO QUE GENERA DESARROLLO

Para quien dude de que el talento y el esfuerzo suponen un motor de avance de la excelencia en la provincia, los premios Innova Diario de León demostraron por decimotercera vez que se equivocan. No sólo hay un sector innovador que apuesta por crear riqueza desde el territorio, sino que ya exporta con pujanza la marca leonesa fuera, como demostró el cuadro de honor de una convocatoria que reconoció el trabajo en siete categorías: Innovación, TIC, Agroalimentación, Energía y Medio Ambiente, Jóvenes Talentos, Acción Social y Diario de León. Todo un muestrario de «cómo el conocimiento puede convertirse en desarrollo, en empleo y en bienestar», como destacó el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta, José Luis Sanz Merino, durante el discurso planteado en la gala que se celebró en el Parador de San Marcos.

Sanz Merino resaltó la relevancia de estos galardones en los que, gracias al «esfuerzo» de Diario de León, se difunde «ante la sociedad la importancia y el reconocimiento de la innovación en los ámbitos de la investigación, la ciencia o el desarrollo social». El consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta resaltó que los «siete proyectos, siete premios» Innova del decano de la prensa leonesa exhiben la «mejor demostración» de que en la provincia leonesa «hay talento, creatividad y capacidad para innovar al más alto nivel». «Estos premios ponen cara y nombre al talento que tenemos en nuestra tierra y evidencian que León no sólo conserva una historia, sino que también construye un futuro basado en el talento, la innovación y la colaboración», insistió el representante del gobierno autonómico, quien abundó en que los galardones «ayudan a visualizar el apoyo a vuestro trabajo, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad».

Ante un salón abarrotado por los representantes de los sectores empresarial, político y social de la provincia, Sanz Merino recalcó que «más sincera enhorabuena a los premiados, patrocinadores, y organizadores del acto y, por supuesto, a la Universidad de León, a los centros de investigación y a las empresas innovadoras que representan el verdadero motor del cambio». Con su concurso, apostilló el consejero, la comunidad «está avanzando en campos tan diversos como la biotecnología, la inteligencia artificial, las energías limpias o las iniciativas sociales que mejoran la calidad de vida de las personas».

El titular de la consejería de Movilidad y Transformación Digital de la administración autonómica insistió en que «la innovación y trasformación digital son de una importancia crucial como elemento básico y transversal en todas las políticas y actuaciones». Sin ellas, reseñó, «ya no puede planificarse, tomarse ni ejecutarse ninguna decisión sin pensar en digital y sin contar con las tics». No lo hace la administración autonómica, como expuso Sanz Merino, quien señaló la apuesta por «la digitalización de los servicios públicos para hacerlos más cercanos al ciudadano», mediante el impulso del «uso de la inteligencia artificial para tener una administración más sencilla, intuitiva y proactiva».

Dentro de estos avances, el político del PP se centró en cómo «la inteligencia artificial está transformando el ámbito de la ciberseguridad tanto como herramienta defensiva como ofensiva». Aquí, León cuenta con la importancia de su hub de ciberseguridad, como destacó el consejero, quien puso el foco en «la tecnología cuántica» que posibilitan los proyectos promovidos por el centro de Supercomputación (Scayle).

El responsable de Movilidad y Transformación Digital destacó este papel de Scayle como «motor de la innovación y la tecnología, y en especial el superordenador Caléndula, que ha multiplicado por 10 su capacidad de cálculo convirtiéndose en el segundo superordenador de España, tras el Mare Nostrum del Centro Nacional de Supercomputación BSC. Sanz Merino que Scayle «no es sólo un centro tecnológico; es el punto de encuentro donde confluyen el talento de nuestras universidades, reconocido en numerosos de los premios Innova, la innovación de la empresa privada, y la colaboración de excelencia en proyectos europeos y con instituciones como Incibe».

Con el auditorio de excelencia reunido en el Parador de San Marcos alrededor de la cita de Diario de León, el consejero aprovechó el discurso de los premios Innova para señalar que «Scayle es un hito significativo de una realidad». «Castilla y León se encuentra entre las cinco primeras comunidades de España en esfuerzo tecnológico e innovación, y los presupuestos para 2026 prevén incrementar hasta un 17% los recursos para impulsar programas de I+D+I y tecnologías», concedió Sanz Merino.