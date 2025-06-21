Cupra: Interior… galáctico

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Sensoria… Capsule. «Nuestro objetivo era reinterpretar la deportividad y capturar las auténticas emociones», apunta Francesca Sangalli diseñadora creativa en Cupra.

También una experiencia holística: la Cupra Sensorial Capsule, busca profundizar en el lenguaje de diseño desde una perspectiva centrada en la interacción como una suerte de binomio conductor / coche; presentando, además, el coche no tanto como una máquina, sino como un ‘auténtico’ ser vivo. Dentro de la cápsula, el entorno responde intuitivamente a los gestos, preferencias y emociones creando una conexión perfecta entre la persona y el coche. Luz y sonido… materiales tangibles. A través de la luz y el sonido se crea una experiencia inigualable, partiendo de un nuevo objeto clave, un prisma que se convierte en el alma del vehículo: «elemento que orquesta toda la experiencia». El prisma está hecho de un material transparente con, en su interior, una pieza de cobre, material que representa a la marca Cupra desde sus inicios: al interactuar con el prisma, se desencadenan diferentes ceremonias de luz y sonido en el habitáculo, conectadas con los diferentes modos de conducción. Conectado con el conductor. La conexión con el conductor va más allá de una mera experiencia sensorial. Los materiales como las técnicas utilizadas en el interior del vehículo, tanto en los asientos como en las texturas de la consola central y el panelado de puertas, resultan ser una evolución de tecnologías ya aplicadas en los modelos de la marca: diseño paramétrico y fabricación aditiva. De esta forma, Cupra sigue poniendo el foco en la sostenibilidad con la utilización de tecnologías que reducen los residuos e integran el diseño y la artesanía: «Con el uso del diseño paramétrico

Cupra Nuevos Interiores.DL

underskin resaltamos la superficie, de forma que parece un ser vivo recubierto de piel», sostiene Sangalli. Incluso el uso de la fabricación aditiva puede apreciarse no sólo en las superficies, también en el cabezal del asiento recubierto con el punto 3D, aportando una estética que sólo resulta posible con este tipo de tecnología, capaz de adaptarse a las diversas formas sin desperdiciar material, a la vez que los diseñadores exploran nuevas fronteras estéticas: ‘pelín’ estratosféricas… quizá. En suma, una propuesta de lo más impactante para los futuristas interiores propuestos por Cupra para sus nuevos modelos; otra cosa es que, en la práctica, acaben viéndose… ‘tal cual’.