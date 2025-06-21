Discovery Sport: Más dinámico…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Lujoso… y personalizado. Metropolitan, el nuevo buque insignia del Discovery Sport adopta exclusivos detalles estéticos y nuevas aplicaciones tecnológicas. La versátil edición Landmark rinde homenaje a la , historia del Discovery con ingeniosas características que mejoran su funcionalidad exterior e interior.

La más reciente propuesta del Discovery Sport, que arranca con el Dynamic S, luce un atractivo diseño a la vez que incorpora unas innovadoras llantas y unos también nuevos paquetes opcionales. Disponible con hasta 7 plazas, 24 configuraciones de asientos, una segunda fila deslizante y reclinable y una zona de carga de hasta 1.794 litros. En el exterior, el buque insignia Metropolitan se distingue por la inscripción Discovery ‘Atlas Silver’ en el capó y portón trasero y por los protectores del cárter delantero y trasero en acabado ‘Indus Silver’. LA parrilla frontal presenta una exclusiva inserción plateada, mientras los estribos laterales quedan al descubierto cuando se aren las puertas; además incorpora llantas de aleación (20 pulgadas) en ‘Diamond Turned’ y también acabado ‘Gloss Black’. En el interior, la edición Metropolitan viene tapizada en piel Windsor con asientos delanteros climatizados (frío / calor) de 14 posiciones; sistema de sonido envolvente (14 altavoces), y el ‘Clearsight Rear View Mirror’, que mejora la visibilidad de la parte trasera del habitáculo, incluso con el coche lleno de personas y mascotas, además de un sofisticado sistema de purificación del aire en el interior. El Sport Landmark, que rinde tributo a los 35 ‘aventureros’ años del Discovery, swe identifica por el logotipo ‘cadena montañosa’ aparecido por primera vez en el modelo original de 1989; este inconfundible logo aparece en los estribos de aluminio, junto a la inscripción Landmark; de noche, se ilumina en el suelo al desbloquear el vehículo, gracias a las luces de bienvenida que lo proyectan desde la parte inferior de los retrovisores exteriores. Un techo panorámico y la posibilidad de deslizar y reclinar la segunda fila de asientos aumentan la versatilidad de la edición Landmark, mientras que la cámara de visión periférica facilita las maniobras. La versión Dynamic S garantiza el aspecto dinámico y funcional: laterales inferiores de la carrocería en ‘Gloss Black’ y la inscripción Discovery, además de la parrilla, los pasos de rueda, los paragolpes inferiores y los detalles de las ‘garras’ delanteras ‘Gloss Black’ que acaban potenciando el aspecto robusto del coche. Cada Discovery Sport, incluido el Dynamic S, incorpora de serie un salpicadero digital y levas en el volante para el cambio de marchas; además, la consola central luce una elegante pantalla táctil flotante (1,4 pulgadas) con cristal curvado. La más reciente configuración de infoentretenimiento ‘Pivi Pro’ incluye barras laterales que permanecen siempre accesibles, ofreciendo ‘atajos’ a los controles y funciones más importantes del vehículo (multimedia, volumen de audio, climatización, navegación…), lo que permite a los usuarios acceder a la práctica totalidad de funciones con sólo un par de toques desde la pantalla de inicio. También se incluyen de serie funciones inalámbricas Apple CarPaly2 y Android Auto3. En el capítulo de opcionales, los nuevos paquetes ‘Beach Days’ (playa), ‘Road Trip’ (carretera) y ‘Snow Days (nieve) vienen a complementar las ya conocidas opciones ‘Biking Adventures’ (bicicleta) y ‘For Dogs’ (mascotas). Mecánicas eficaces. El Discovery Sport, con tracción total, mantiene sus propuestas de versiones híbridas, eléctricas y ‘Mild-Hybrid’. Además, la gama incorpora motores Ibgenium diésel. La avanzada tecnología ‘Mild-Hybrid’ ofrece un optimizado funcionamiento de la función ‘Start-Stop’ ideal para la conducción urbana, mientras que el sistema híbrido suave de 48 voltios potencia el rendimiento, mejorando el consumo de combustible. El Discovery Sport ya está disponible en los concesionarios oficiales JLR (Jaguar Land Rover) con una tarifa a partir de 58.900 euros.

Discovery Sport Mark.DL