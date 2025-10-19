Cupra Formentor VZ5: Regresan… los icónicos ‘cinco’

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Expresividad… deportiva. Reconocible al primer golpe de vista: ensanchados pasos de rueda, salidas de escape diagonales con detalles en color Cooper y unas exclusivas llantas de aleación (20 pulgadas) con el emblemático diseño VZ5.

El catálogo de Cupra recupera su más icónico modelo de combustión, con el que vuelve a traspasar los límites del rendimiento y el diseño inconfundible. Una sugestiva combinación de potencia y pura deportividad con una refinada estética y una vanguardista tecnología.

Así, el nuevo Cupra Formentor VZ5 continúa estando en la cúspide de la ingeniería de combustión del fabricante, conquistando corazones merced al característico ‘rugido’ de sus 5 cilindros y a su ágil dinámica.

Un regreso que supone el propósito renovado de ofrecer una emocionante experiencia de conducción: «El Cupra Formentor VZ5 es una audaz declaración que refuerza nuestro compromiso con el rendimiento y la emoción»; apunta Sven Schuwirth, vicepresidente ejecutivo Comercial.

Bajo el capó del Formentor VZ5 ‘vive’ el emblemático gasolina turboalimentado de inyección directa TSI de 2,5 litros y 5 cilindros que rinde 390 CV (480 Nm de par), combinado con el cambio automático secuencial DSG de doble embrague y 7 velocidades, tracción total y sistema torque splitter para un reparto selectivo del par; también el VZ5 ofrece una precisa distribución de la potencia entre las cuatro ruedas, así como del control de par lateral, que mejora la estabilidad en curva a alta velocidad.

En el plano estético, esta nueva edición introduce atrevidos elementos de diseño exterior: un splitter frontal con el logotipo VZ5 grabado, ensanchados pasos de rueda, un distintivo paragolpes delantero y un paragolpes y un difusor zaguero más sofisticados que albergan las cuatro salidas de escape diagonales, con acabados en tono Cooper. Las llantas de 20 pulgadas completan la imagen prestacional del modelo, como el emblema Cupra cromado oscuro y una paleta de cinco tonalidades tonalidades, metalizadas o mate, para la carrocería.

El habitáculo también evoluciona, aportando más sofisticación, deportividad y digitalización: la iluminación ambiental, los detalles interiores como el anagrama Cupra y los asientos marcadamente ergonómicos ‘CupBucket’ agregan un toque distintivo al puesto de conducción.

Si el Cupra Formentor VZ5 se ha venido erigiendo en todo un símbolo del espíritu rebelde y la excelencia en ingeniería de la marca, esta nueva versión es más que una renovación… es la reafirmación de la creencia de Cupra en la vertiente emocional de la conducción.