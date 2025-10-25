Lexus LBX: vibrant Edition…

Publicado por Javier F. Zardón Creado: Actualizado:

Fidelidad a las… promesas. Desde su lanzamiento en 2023, el LB X se ha mantenido fiel a la promesa de sorprender haciendo de cada día algo extraordinario: una nueva dimensión de la marca Lexus, una nueva forma de atraer diferentes perfiles de clientes, movidos por la innovadora propuesta estilística «informal premium».

Tal como sugiere su nombre, el Vibrant Edition, luce unos llamativos detalles estilísticos qe enfatizan la imagen moderna y urbanita del Lexus LBX. «Personalizar el lujo». La predisposición de aumentar su imagen deportiva, el LBX Vibrant Edition, hereda el dinamismo del LBX Emotion, incorporando llantas ‘Black Matte’ (18 pulgadas), elementos decorativos en color negro mate en ambos paragolpes, perfiles de ventanillas ‘Drak Chrome’ y una decoración específica en la moldura del pilar trasero; un conjunto que se remata con la distintiva moldura que une los faros delanteros en negro mate, como inspiración del diseño del prestacional LBX Morizo RR. Tres opciones conforman la paleta de colores exteriores, disponibles en acabado bitono, con el techo brillante en combinación con Rojo Hollywood. Blanco Santosini o Negro Detroit bajo la denominación LBX Vibrant Edition Black. En el habitáculo, el carácter ‘vibrante’ de este todocamino urbano se manifiesta en su tapicería confeccionada en cuero semianilina en tono ‘Black’, también en su asombroso contraste con los refuerzos laterales, secciones de los hombros, consola central y paneles de puertas tapizados en Rojo Garnet. Mientras la deportividad y lujosa factura artesana los expresa Lexus merced a un elegante bordado doble en diseño ‘Tatami’, que decora los respaldos de los asientos y el panelado de puertas, adaptándose perfectamente con los cinturones de seguridad decorados en Rojo Garnet. Para redondear, detalles de clase superior optimizan el equipamiento: asiento del conductor regulable eléctricamente en 8 direcciones, iluminación ambiental multicolor con hasta 64 diferentes tonalidades, una base de carga inductiva para

‘smartphones’, purificador de aire ‘Nanoe-X’ y elegantes levas del cambio de marchas situadas detrás del volante. El LBX Vibrant Edition equipa la más reciente tecnología híbrida de Lexus, incorporando el eficaz motor 1.5 litros de 136 CV. Estará disponible entre octubre de 2025 y mayo de 2026, con una tarifa de 43.200 euros (Edition y Edition Black), y un sobreprecio de 1.000 euros si se desea pintura metalizada.